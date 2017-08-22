Юлия Калинина назначена и. о. главы "Гоголь-центра"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Исполняющей обязанности руководителя театра "Гоголь-центр" назначена Юлия Калинина. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Ранее во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"И. о. главы "Гоголь-центра" является Юлия Калинина", - сказал Кибовский.

Калинина ранее была заместителем художественного руководителя театра по финансам.