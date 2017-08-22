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Юлия Калинина назначена и. о. главы "Гоголь-центра"

Культура
22 августа, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Руководитель театра Кирилл Серебренников был задержан во вторник по подозрению в организации мошенничества

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Исполняющей обязанности руководителя театра "Гоголь-центр" назначена Юлия Калинина. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

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Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

Ранее во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"И. о. главы "Гоголь-центра" является Юлия Калинина", - сказал Кибовский.

Калинина ранее была заместителем художественного руководителя театра по финансам.

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