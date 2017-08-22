Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером года

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ТАСС, 22 августа. Марк Уолберг занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров 2017 года, опубликованном во вторник журналом Forbes.
За год актер, известный ролями в таких фильмах, как "Стрелок" (Shooter, 2007), "Макс Пэйн" (Max Payne, 2008), "Дневник баскетболиста" (The Basketball Diaries, 1995), "Отступники" (The Departed, 2006), заработал $68 млн (до уплаты налогов), отмечает издание. Помимо Уолберга, в пятерку лидеров списка вошли актеры Дуэйн Джонсон, Вин Дизель, Адам Сендлер и Джеки Чан.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года. Его возглавила актриса Эмма Стоун. За год исполнительница главной женской роли в мюзикле "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016) заработала $26 млн (до уплаты налогов).