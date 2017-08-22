Третьяковка представила масштабную выставку современной скульптуры

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея впервые за последние 30 лет представила масштабную выставку современной скульптуры "Пять измерений".

"Последняя подобная выставка современной скульптуры проходила в Третьяковской галерее 30 лет назад". "Пять измерений" - это срез современной скульптуры, как традиционной, так и фигуративной ", - рассказала ТАСС куратор проекта Ирина Седова.

В экспозиции 124 работы из дерева, бронзы и камня. Организаторам было важно показать эксперимент, присущий современной скульптуре, отметила она. "Авторы некоторых работ задаются вопросом: "Может ли скульптура быть неким медиа между автором и зрителем? Так, например, серия работ Михаила Плохоцкого "Цветы уходящей эпохи" представляет собой авторское переосмысление металлоконструкций, оставшихся из московских киосков", - пояснила куратор проекта.

Среди авторов, представивших свои работы, не только художники с мировыми именами, такие, как Александр Рукавишников, Зураб Церетели или Виктор Корнеев. На выставке презентуют свои работы и начинающие мастера, недавно закончившие творческие вузы.

Выставка "Пять измерений" будет открыта в Третьяковской галерее на Крымском валу с 23 августа до 8 октября 2017 года.