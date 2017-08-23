Шахназаров: "Анна Каренина. История Вронского" поборется за выдвижение на "Оскар"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Картина "Анна Каренина. История Вронского" претендует на выдвижение на американскую кинопремию от России в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом ТАСС рассказал в среду создатель картины Карен Шахназаров.

Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию. Как сообщил ТАСС источник в комитете, уже определены основные претенденты - это фильмы "Анна Каренина. История Вронского" Шахназарова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Матильда" Алексея Учителя, "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Время первых" Дмитрия Киселева.

Мнение Шахназарова

"Я в курсе, что моя картина представлена в списке на выдвижение, а там посмотрим, как будет", - отметил Шахназаров. По его словам, он "нормально относится" к тому, что картина может быть выдвинута на "Оскар". "Это такие правила игры, не могу сказать, что потеряю сознание от счастья, если фильм все-таки выдвинут", - пошутил режиссер.

Он напомнил, что его фильмы трижды претендовали на "Оскар", в частности, картины "Палата номер 6" и "Белый тигр". При этом Шахназаров отметил, что, если понадобится, готов показать свою ленту членам комитета.

Режиссер также добавил, что 24 августа его картина будет показана на открытии 41-го Международного кинофестиваля в Монреале. "Фильм участвует в основном конкурсе", - пояснил Шахназаров. Главные роли в фильме исполнили Елизавета Боярская и Максим Матвеев, картина про роману Льва Толстого - это киноверсия сериала Шахназарова, который шел на телеканале "Россия 1".

"Нелюбовь, "Матильда", "Аритмия" и "Время первых"

Ранее о планах выдвинуть фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева сообщил продюсер картины Александр Роднянский. В пресс-службе компании "Нон-Стоп Продакшн" ТАСС подтвердили это намерение. "Да, мы планируем показать фильм оскаровскому комитету", - сказали в компании.

Ранее создатель фильма "Матильда" Алексей Учитель также сообщил ТАСС о планах выдвинуть картину на "Оскар". Он отметил, что "хотел бы участвовать в "оскаровской гонке". Для этого картина, которая выйдет на экраны 26 октября, была выпущена в так называемый ограниченный прокат. Согласно правилам Американской киноакадемии, претендовать на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" могут только ленты, которые вышли в прокат до 1 октября.

Подобная история случится и с "Аритмией" Хлебникова, картина должна выйти на экраны 5 октября. "Мы планируем претендовать на "Оскар", - подтвердил в среду ТАСС один из продюсеров фильма Сергей Сельянов. - В конце сентября запустим картину в ограниченный прокат".

ТАСС пока не удалось получить комментарий создателей картины "Время первых".