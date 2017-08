Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира

В Аргентине на этой неделе стали известны победители чемпионата мира по танго, участие в котором в нынешнем году приняли более 500 пар из 51 страны мира. Россияне Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина заняли призовое четвертое место в категории "сценическое танго".

От всенародной любви до забвения и обратно

Как рассказал ТАСС аргентинский танцор, преподаватель и исследователь танго Густаво Бенсекри Саба (Gustavo Benzecry Saba), танго появилось примерно в 1850 году. Его предшественниками можно считать танцы из Центральной Европы, которые привезли с собой в Аргентину иммигранты.

"С этими танцами, в том числе мазуркой, полькой и вальсом, в нашу страну пришла концепция "объятия в танце", — отметил он. До этого момента в Аргентине были распространены танцы, которые не предполагали такого тесного контакта между партнерами.

В 1856 году вышла книга американского танцора и писателя Чарльза Дуранга The Fashionable Dancer's Casket; or, The Ball-Room Instructor ("Шкатулка модного танцора или инструкция по бальным танцам"). В ней танго называлось "южноамериканским танцем с музыкальным размером 2/4". "Это первое упоминание о том, что представляет собой танго", — отметил Бенсекри Саба.

В 1900 году появились первые фильмы, в которых исполнялось танго. "Тогда в танце еще не было объятий. Но это уже было примитивное танго", — отметил Бенсекри Саба. Объятия, которые мы привыкли видеть в самом известном аргентинском танце сегодня, начали использовать примерно в 1910 году.

В 1913 году открылся первый танго-салон. По словам Бенсекри Саба, главным в танце на тот момент была элегантность.

Дело в том, что изначально танго танцевали в основном представители высшего слоя общества. Однако затем оно набрало популярность в низших слоях, особенно там, где было много иммигрантов, и стало ассоциироваться именно с ними, потому что этот класс всегда многочисленнее Густаво Бенсекри Саба танцор, преподаватель и исследователь танго

В это же время стали появляться первые видные фигуры в танго, которые способствовали распространению танца по всему миру. Среди них были танцоры Овидио Хосе Бианкет по прозвищу Эль-Качафас, Хуан Карлос Эррера, Бернабе Симарра и Касимиро Айн. По словам Бенсекри Саба, Айн много преподавал в Европе, и, можно сказать, привез танго в Россию.

Как отметил исследователь, следующий поворотный момент в танго после того, как его неотъемлемой частью стало объятие, произошел в 1940 году. В то время танго исполняли в основном мужчины, потому что для женщин вход в закрытые клубы, где танцоры могли оттачивать свое мастерство, был закрыт.

"Двое мужчин отрабатывали базовый шаг. Одного из них звали Эль-Васкито Оррадре, второго — Рекальде. Когда Эль-Васкито подводил Рекальде к стене, у того не оставалось места для шага, и ему пришло в голову скрестить ноги, — рассказал танцор. — Это стало самым революционным движением в танго". Благодаря ему в танце появилось множество новых элементов, без которых невозможно представить танго сегодня.

Еще больше обогатить танец позволил появившийся примерно в это же время стиль танго-фантазия, который продвигал танцор Хорхе Маркес. Если в обычном салонном танго партнеры не размыкают объятия, то в танго-фантазии они двигались отдельно друг от друга, а значит, проявить могли себя оба, а не только мужчина.

"Маркеса выгоняли с милонг (танцевальные вечера и клубы, в которых они проходят — прим. ТАСС) за такое исполнение танго, его критиковали. Но сам того не зная, он открыл то, что впоследствии оказалось очень полезно для огромного количества танцоров", — отметил Бенсекри Саба.

Развернуть Финальный тур чемпионата мира по танго, категория "сценическое танго". Буэнос-Айрес, 2014 год © REUTERS/Marcos Brindicci Финальный тур чемпионата мира по танго, категория "сценическое танго". Буэнос-Айрес, 2014 год © REUTERS/Marcos Brindicci

По его словам, именно из танго-фантазии зародился стиль "сценическое танго". От классического — салонного танго — его отличают зрелищность и использование различных акробатических фигур.

Новый поворотный момент в истории развития танца произошел в 1983 году. К тому моменту в Аргентине было не так много людей, танцующих танго.

"Экономика переживала тяжелые времена. Число оркестров уменьшалось, милонги закрывались. Появилось телевидение, и люди предпочитали оставаться дома и смотреть сериалы. Появился [Астор] Пьяццола, который писал музыку для интеллектуалов, и люди предпочитали слушать, а не танцевать танго", — отметил Бенсекри Саба. "Стала распространяться идея, что танго танцуют старики, мошенники и представители низшего класса", — добавил танцор.

На этом фоне двое аргентинских импресарио Клаудио Сеговия и Эктор Орессоли задумали шоу, для участия в котором были приглашены известные аргентинские танцоры танго. В 1983 году они представили его на фестивале в Париже.

"Это был успех. Шоу запускали все на новый и новый сезон. Состав труппы менялся, но главные роли оставались у Хуана Карлоса Копеса и Марии Ньевес", — рассказал Бенсекри Саба. В 1985 году коллектив выступил на Бродвее, также завоевав любовь публики.

Поскольку у нас есть привычка повторять все, что происходит за границей, после успеха шоу в мире, в Аргентине снова начали танцевать танго Густаво Бенсекри Саба танцор, преподаватель и исследователь танго

Сегодня танго является не только частью аргентинской культуры, но и серьезным источником дохода для Буэнос-Айреса. Многочисленные танго-шоу, уроки танцев и милонги привлекают большое количество туристов. Кроме того, танго — это целая индустрия товаров для него: обувь, костюмы и платья.

Мода в танго и строгие стандарты чемпионата мира

Как и любое другое явление в мире, танго подвержено влиянию моды. Еще в 1990-х одним из самых популярных направлений в танце было так называемое танго нуэво (новое танго). По словам Бенсекри Саба, его придумала группа танцоров во главе с Густаво Найвейрой.

"Они решили, что не будут танцевать ни все время по отдельности, ни все время обнявшись", — отметил он. По его словам, они также отказались от традиции, что в танце пара образует силуэт, напоминающий перевернутую латинскую букву V.

Часть новаторов уехала жить в Европу, и так этот стиль стал распространяться по всему миру, завоевывая все больше поклонников. Однако, как отметил Бенсекри Саба, уже в 2005 году его популярность стала сходить на нет.

Развернуть Роксана Суарес и Себастьян Ачаваль © AP Photo/Armando Franca Роксана Суарес и Себастьян Ачаваль © AP Photo/Armando Franca

В дальнейшем моду в танго во многом стал задавать чемпионат мира по этому танцу. В 2005 году его победителем стал Себастьян Ачаваль, танцевавший в паре с Ксименой Галликио. Его выступление покорило публику.

"Он продемонстрировал элегантность, мягкий шаг, великолепную осанку, креативность", — отметил Бенсекри Саба. Вскоре Ачаваль стал танцевать с Роксаной Суарес. Их паре стали постоянно поступать предложения выступать в Европе, а их стиль начали заимствовать.

По словам Бенсекри Саба, в последующем все победители чемпионата мира были схожи с Ачавалем. "Таким образом чемпионат навязал миру стиль танца, а также "обязал" участников танцевать в определенном формате", — отметил исследователь. "В 1940-1950-х гг. было много соревнований по танго, и на них прежде всего ценился творческий подход", — добавил он.

По его мнению, сложившаяся на чемпионате ситуация поставила в заведомо проигрышную позицию иностранных участников соревнований. "Существует точка зрения, что иностранец должен танцевать как житель Буэнос-Айреса. И я считаю, что это ошибочная идея", — сказал Бенсекри Саба. По его мнению, судьям следовало бы учитывать, что в разных странах танго могут танцевать по-разному.

В то же время Бенсекри Саба отметил, что зачастую иностранным танцорам "не хватает того, что называется танго", вместо этого "у них есть танец".

"Два года назад я смотрел чемпионат и отметил для себя три пары. Одна из них стала победителями, вторая ничего не получила, а третьей была пара из России. Они заняли четвертое место (на чемпионате мира по танго оно считается призовым — прим. ТАСС). Почему не первое? По моему мнению, они были лучше той пары, что победила. У главных призеров не было такой техники как у русских, но у них было танго", — сказал танцор.

Танго заключается в чувственности, в том, чтобы намекнуть, а не показать, в скрытом, сдержанном тщеславии, в ласке Густаво Бенсекри Саба танцор, преподаватель и исследователь танго

Танго на любой вкус

Однако танго в Буэнос-Айресе — это не только способ привлечения туристов и борьба за звание лучших, но и важная часть жизни обычных аргентинцев. Каждый день в городе открыто более 20 милонг. Большинство из них начинают работу после 22:00, и даже в будний день пик посещаемости может приходиться на 00:00-01:00.

Обычно помещение, в котором проходит милонга, представляет собой зал, в центре которого расположен танцпол. Вокруг стоят столики, за которыми любители танго могут поужинать или отдохнуть в ожидании любимой композиции. Нередко перед началом милонги в зале устраивают уроки танго.

Те, кто предпочитают танцевать на свежем воздухе, также могут найти себе милонгу по вкусу, даже если на улице зима. Одна из таких проходит в беседке в районе Бельграно, где живут преимущественно горожане с доходами выше среднего.

Как рассказал ТАСС Эмануэль Теста, который выбирает музыку для этой милонги, а также преподает танго перед ее началом, горожане приходят танцевать в любую погоду. "Конечно, зимой меньше людей, сегодня было всего семь-восемь пар. Но забавно то, что, как это редко случается на других милонгах, мужчин зимой приходит больше, чем женщин", — отметил он.

Развернуть Милонга Parakultural в салоне Canning © Елена Кондратьева/ТАСС Милонга Parakultural в салоне Canning © Елена Кондратьева/ТАСС

Одна из самых известных милонг в аргентинской столице носит название Parakultural. Как рассказал корр. ТАСС ее организатор Омар Виола, когда он в 2000 году начал проводить эту милонгу в салоне Canning, работающем уже несколько десятков лет, он поставил задачу сделать его более открытым.

По словам маэстро, раньше там царила достаточно консервативная атмосфера, и посетителям предъявляли строгие требования, в том числе в том, что касается поведения и одежды.

"Я хотел, чтобы он был не таким формальным, чтобы каждый мог найти здесь свое танго", — сказал Виола. По его мнению, танец "обладает терапевтическим действием", и каждый должен иметь к нему доступ.

"Сюда приходят пожилые люди, но не только. Я считаю, что это важно, потому что это часть культурного и социального значения этого мероприятия. Сегодня молодежь и пожилые люди проводят вечера совершенно по-разному, а эта милонга служит местом их встречи", — отметил организатор.

Если на Parakultural можно встретить танцоров разных возрастов, то на милонгу La petite в баре El Club Bar приходит в основном молодежь. Он расположен в центре района, получившего название Палермо-Сохо из-за большого количества расположенных там магазинов молодых дизайнеров, галерей и ресторанов.

В отличие от салона Canning, на паркете которого могут танцевать одновременно несколько десятков пар, весь El Club Bar едва ли сможет вместить более 100 человек.

Как рассказал ТАСС арт-директор заведения Леандро Мартин Лопес, в последнее время милонги переживают не лучшие времена. "Сейчас проходит чемпионат мира по танго, идет реклама. Но в течение года с посещаемостью серьезные проблемы", — отмечает Лопес.

Дело в моде. Многие скорее пойдут на дискотеку танцевать реггетон. Сейчас верх одерживает другая культура Леандро Мартин Лопес арт-директор El Club Bar

"В стране огромное количество талантливых музыкантов, играющих танго. И это то, что выделяет Аргентину в мире", — рассказывает он. Однако многие из них так и остаются неизвестными широкой публике. Как отметил Лопес, именно поэтому владельцы бара решили проводить в нем каждую неделю милонгу. "Мы хотим продвигать и развивать нашу культуру", — добавил он.

Елена Кондратьева