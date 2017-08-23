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Фонд кино продлил прием заявок на поддержку от кинотеатров в малых городах до 1 сентября

Культура
23 августа, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Фонд намерен поддержать не менее 200 залов, сообщил директор организации Антон Малышев

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Фонд кино продлил сроки приема заявок на поддержку кинотеатров в населенных пунктах с населением до 500 тыс. человек до 1 сентября, итоги конкурса будут подведены в октябре. Об этом сообщил в среду директор Фонда кино Антон Малышев.

"Сейчас идет конкурс, мы специально продлили прием заявок до 1 сентября, а итоги подведем уже в октябре. На один кинозал выделяется до 5 млн рублей. Мы планируем поддержать не менее 200 залов, и очень ждем подготовленные и обоснованные заявки", - сказал Малышев.

Ранее Фонд кино называл сроки с 31 июля по 25 августа 2017 года. В рамках программы поддержки организация распределит 1 млрд рублей.

Фонд кино уже выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров - в 2015 и в 2016 годах. В результате прошедших конкурсов поддержку получили 434 залов в 395 населенных пунктах 70 субъектов РФ.

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