МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино из-за "безответственности" организации. Об этом он заявил в среду на коллегии Министерства культуры РФ.

"Я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, - это все результат этой безответственности", - сказал Михалков.

Режиссер заметил, что одним из последних событий, которое привело к такому решению, стало включение в совет пресс-секретаря председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

"Дело в том, что мы с ней находимся на противоположных позициях человеческих и идеологических. Если бы она была просто членом попечительского совета - это одно дело, это разговор на равных. А когда туда приходит человек, обличенный большой властью и возможностями, значит, ее точка зрения будет превалировать", - пояснил Михалков.

Он добавил, что в этих условиях не может "ответственно принимать решения... я не вижу необходимости и возможности там находиться, обманывая сам себя и всех остальных, а я этого не хочу", - заключил он.