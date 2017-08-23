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Путин: выставка русского искусства "От иконописи до авангарда" пройдет в Ватикане

Культура
23 августа, 16:44 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 23, августа. /ТАСС

Российский лидер уточнил, что Россия с помощью Ватикана готова развернуть эту экспозицию в 2018 году

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СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином сообщил о готовящейся выставке "Духовное наследие русского искусства: от иконописи до авангарда", которая будет развернута в Ватикане в 2018 году.

"От всех любителей искусства вам благодарность большая за организацию выставки из музеев Ватикана в Третьяковской Галерее, - сказал Путин. - Сейчас, как вы знаете, мы готовим ответную акцию - выставку "Духовное наследие русского искусства: от иконописи до авангарда".

Российский лидер уточнил, что Россия с помощью Ватикана готова развернуть эту экспозицию в 2018 году.

Со своей стороны Пьетро Паролин подчеркнул, что в дипломатии есть разные аспекты и уровни. "Это и политический аспект, но есть и эти культурные разные инициативы, которые происходят", - сказал он. "В этих отношениях между церквями видим новую динамику, которая появилась в последние годы и месяцы, надеюсь, что все участвующие будут продолжать в том же самом направлении, чтобы наши взаимодействие было еще более широким и близким", - отметил кардинал.

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