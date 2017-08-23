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Путин отметил особую роль Фестиваля российского искусства в Каннах в культурном обмене

Культура
23 августа, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Глава государства выразил уверенность, что нынешний фестиваль "в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики, станет для всех ярким, незабываемым праздником"

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XX Фестиваля российского искусства в Каннах (Франция). Текст приветственной телеграммы размещен в среду на сайте Кремля.

"Особое место в культурном обмене между двумя странами занимает Фестиваль российского искусства в Каннах. За прошедшие годы десятки тысяч жителей и гостей этого французского города получили уникальную возможность познакомиться с талантливыми музыкальными коллективами, фольклорными ансамблями и эстрадными исполнителями из разных регионов России, смогли приобщиться к нашему богатейшему историческому, духовному, художественному наследию", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что традиции многогранного сотрудничества России и Франции имеют глубокие исторические корни. По его словам, "одним из самых содержательных и динамично развивающихся направлений такого взаимодействия является активный, плодотворный диалог наших великих культур, которые на протяжении многих столетий объединяют высокие духовные и гуманистические идеалы".

Глава государства выразил уверенность, что нынешний фестиваль "в полной мере оправдает ожидания самой взыскательной публики, станет для всех ярким, незабываемым праздником". Он пожелал участникам мероприятия успехов в осуществлении намеченных планов, добрых и приятных впечатлений.

XX Фестиваль российского искусства проходит с 23 по 27 августа на Лазурном берегу Франции в Каннах. Организаторами самого крупномасштабного проекта России во Франции в области культуры выступают Министерство культуры РФ, МИД России, Центр кинофестивалей и международных программ, Российская академия художеств, Республика Марий Эл, а с французской стороны - мэрия Канн и Дворец фестивалей и конгрессов.

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