Фильм "Время первых" открывает Дни российского кино в Болгарии

СОФИЯ, 23 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Фильм Дмитрия Киселева "Время первых" о первопроходцах космоса открывает в среду Дни российского кино в Болгарии. Представительный кинофорум, в который включены лучшие современные российские фильмы, будет проходить в двух городах страны - в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии и в рамках 25-го Международного кинофестиваля "Любовь и сумасшествие" в Варне.

"Фильм "Время первых", который рассказывает об эпохе первого отряда космонавтов с 1960 по 1965 год, открывает Дни российского кино отнюдь не случайно. Болгария - шестая космическая страна мира и наш российский фильм, посвященный выходу первого человека - космонавта Алексея Леонова - в космос, станет сегодня своеобразным подарком первому космонавту Болгарии Георгию Иванову, который обещал прийти на премьеру фильма в Болгарии", - рассказал в среду на пресс-конференции в РКИЦ представитель киностудии "Мосфильм" в Болгарии Владимир Ястреба.

"Мы сделали так, что российские фильмы будут демонстрироваться и в Софии, и в Варне в течение 10 дней", - сообщил официальный представитель Россотрудничества в Болгарии, директор Российского культурно-информационного центра Павел Журавлев.

Все семь картин - "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева, "Большой" Валерия Тодоровского, "А зори здесь тихие" Рената Давлетьярова, "Хороший мальчик" Оксаны Карас, "Зоология" Ивана Твердовского, "Ледокол" Николая Хомерики и "Коллектор" Алексея Красовского - будут показывать с болгарскими субтитрами.