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Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры

Культура
23 августа, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева напомнила, что вошла в состав попечительского совета Фонда кино как сотрудник правительства

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Пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева, замглавы аппарата правительства Наталья Тимакова

Пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева, замглавы аппарата правительства Наталья Тимакова

© Владимир Родионов/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь председателя правительства - замглавы аппарата правительства Наталья Тимакова пояснила, что вошла в состав попечительского совета Фонда кино как сотрудник правительства РФ. Соответствующее разъяснение она сделала в ходе задания коллегии Министерства культуры РФ.

"Я бы хотела напомнить всем присутствующим, что учредителем Фонда кино к настоящему моменту (и пока это никаким образом не изменено) является правительство РФ. Многие из вас, наверное, знают, что я являюсь заместителем аппарата правительства РФ и по своим обязанностям курирую вопросы культуры. Это может кому-то нравится, кому-то не нравится, но это мои должностные обязанности и я стараюсь выполнять их честно", - сказала Тимакова.

Она также отметила, что попечительский совет в новом составе уже собирался два или три раза. "Это был очень хороший содержательный разговор, и вопросы, которые сегодня обсуждались, в том числе там разбирались. Очень жаль, что Никита Сергеевич [Михалков] не присутствовал ни на одном из них", - заметила она.

Ранее в среду в ходе коллегии Министерства культуры РФ председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил о выходе из состава попечительского совета из-за "безответственности организации". Режиссер заметил, что одним из последних событий, которое привело к решению о выходе, стало включение в совет пресс-секретаря председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

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