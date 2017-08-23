Программу кинофестиваля в Ростове-на-Дону изменили из-за пожара в центре города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Организаторы III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который начался в среду в Ростове-на-Дону, внесли изменения в программу из-за крупного пожара в историческом центре города. Об этом сообщила ТАСС представитель оргкомитета смотра Наталья Цветкова.

"В связи с трагическими событиями в программе кинофестиваля произошли изменения. Мы перенесли некоторые мероприятия на другие площадки. Кроме того, отменен ряд развлекательных мероприятий, например, запланированные танцевальные и вокальные флешмобы", - сказала Цветкова.

По ее словам, рассматривается возможность организовать сбор средств для пострадавших. "Сейчас решается вопрос о том, как и когда именно это будет сделано", - уточнила собеседница агентства.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник уничтожил около 120 строений (порядка 100 из них - жилые), возгорание ликвидировали спустя сутки. В результате происшествия погиб мужчина. Из-за пожара эвакуировали около 600 человек, более 400 из них считаются пострадавшими, к медикам обратились почти 60. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества и халатности.

Фестиваль Bridge of Arts проходит с 23 по 27 августа. За главный приз борются кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе будут представлены десять картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. В рамках фестиваля также пройдут внеконкурсные показы, конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", будет работать деловой форум кино- и медиаконтента.