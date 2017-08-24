Скульпторы из Болгарии, Аргентины и Китая участвуют в фестивале "Легенды Севера" на Ямале

ТАСС, 24 августа. Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера", в котором принимают участие скульпторы из Болгарии, Аргентины, Китая, а также Хабаровска, Самары, Нижнего Тагила, Воронежа, Московской области, Пермского края, открылся на Ямале. Как сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), фестиваль посвящен Году экологии в России.

"Фестиваль открылся в поселке Горнокнязевск Приуральского района. Мастера из Болгарии, Аргентины, Китая и ряда регионов России будут создавать скульптуры на глазах у зрителей. Тема фестиваля-конкурса - "Полярными тропами". Работы мастеров отразят многообразие и особенности культур народов Ямала, исторические или культурные события, либо будут выполнены на основе произведений ямальских писателей, мифов и легенд народов Крайнего Севера", - сказали в пресс- службе.

По словам губернатора региона Дмитрия Кобылкина, "Полярные тропы" объединят российских и зарубежных мастеров в деле сохранения самобытной культуры Ямала и "станут узнаваемой частью культурной сокровищницы страны и мира". "Мероприятие проводится в целях укрепления международного и межрегионального сотрудничества в области культуры, поддержки и популяризации монументального искусства и художественных ремесел в Ямало-Ненецком автономном округе", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль демонстрирует лучшие достижения парковой скульптуры в арктическом регионе и проводится с 2004 года. Конкурсная программа состоит из двух этапов - конкурса эскизов и конкурса по созданию деревянной парковой скульптуры, который будет проводиться на открытой площадке с 25 августа по 1 сентября.

Фестиваль проводится в рамках государственной программы автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы". Учредителями и организаторами выступают департамент культуры Ямала, департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, управление культуры, молодежной политики и спорта Приуральского района и Окружной Дом ремесел.