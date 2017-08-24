Скульпторы из Болгарии, Аргентины и Китая участвуют в фестивале "Легенды Севера" на Ямале

В Краснодарском крае усилена группировка спасателей для борьбы с пожарамиНовости партнеров 24 августа, 14:33
Мамиашвили: бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в КаспийскеСпорт 24 августа, 14:31
СК возбудил дело о халатности чиновников после гибели людей на пожаре под ВолгоградомПроисшествия 24 августа, 14:25
Тренер: отбывшая дисквалификацию за допинг призер Олимпиады Завьялова возобновит карьеруСпорт 24 августа, 14:24
Гендиректор: ХК "Адмирал" с нынешним составом может бороться за высокие позицииСпорт 24 августа, 14:17
Меркель против Шульца: расклад сил за месяц до выборов в БундестагМеждународная панорама 24 августа, 14:00
Порошенко наградил орденами Байдена и ОлландаМеждународная панорама 24 августа, 13:48
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млнМеждународная панорама 24 августа, 13:40
Власти Москвы запустили в метро поезд, посвященный Дню городаОбщество 24 августа, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 августа. Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера", в котором принимают участие скульпторы из Болгарии, Аргентины, Китая, а также Хабаровска, Самары, Нижнего Тагила, Воронежа, Московской области, Пермского края, открылся на Ямале. Как сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), фестиваль посвящен Году экологии в России.
"Фестиваль открылся в поселке Горнокнязевск Приуральского района. Мастера из Болгарии, Аргентины, Китая и ряда регионов России будут создавать скульптуры на глазах у зрителей. Тема фестиваля-конкурса - "Полярными тропами". Работы мастеров отразят многообразие и особенности культур народов Ямала, исторические или культурные события, либо будут выполнены на основе произведений ямальских писателей, мифов и легенд народов Крайнего Севера", - сказали в пресс- службе.
По словам губернатора региона Дмитрия Кобылкина, "Полярные тропы" объединят российских и зарубежных мастеров в деле сохранения самобытной культуры Ямала и "станут узнаваемой частью культурной сокровищницы страны и мира". "Мероприятие проводится в целях укрепления международного и межрегионального сотрудничества в области культуры, поддержки и популяризации монументального искусства и художественных ремесел в Ямало-Ненецком автономном округе", - добавили в пресс-службе.
Фестиваль демонстрирует лучшие достижения парковой скульптуры в арктическом регионе и проводится с 2004 года. Конкурсная программа состоит из двух этапов - конкурса эскизов и конкурса по созданию деревянной парковой скульптуры, который будет проводиться на открытой площадке с 25 августа по 1 сентября.
Фестиваль проводится в рамках государственной программы автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы". Учредителями и организаторами выступают департамент культуры Ямала, департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, управление культуры, молодежной политики и спорта Приуральского района и Окружной Дом ремесел.