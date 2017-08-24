Органный концерт в башне "Империя". Видеотрансляция

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В панорамной башне "Империя" комплекса "Москва-Сити" проходит органный концерт. Выступление на высоте 220 метров над землей может стать "самым высоким" в мире и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

В программу вечера вошли шедевры барокко, отрывки из балета "Щелкунчик" Чайковского, "Утро" Грига, саундтреки к фильму "Интерстеллар" и другие известные мелодии в исполнении Ивана Ипатова и органного дуэта "Бельканто" - Ивана Царёва и Анны Никулиной.

Организатором концерта выступил благотворительный фонд "Бельканто".