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Органный концерт в башне "Империя". Видеотрансляция

Культура
24 августа, 20:09 UTC+3

Выступление проходит на высоте 220 метров и претендует на звание "самого высокого" в мире

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Материал из 1 страницы

Ruptly

В панорамной башне "Империя" комплекса "Москва-Сити" проходит органный концерт. Выступление на высоте 220 метров над землей может стать "самым высоким" в мире и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

В программу вечера вошли шедевры барокко, отрывки из балета "Щелкунчик" Чайковского, "Утро" Грига, саундтреки к фильму "Интерстеллар" и другие известные мелодии в исполнении Ивана Ипатова и органного дуэта "Бельканто" - Ивана Царёва и Анны Никулиной.

Организатором концерта выступил благотворительный фонд "Бельканто".

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