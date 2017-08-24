Мединский призвал задуматься о реальном госпротекционизме в киноиндустрии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Выход из совета Фонда кино главы Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова заставляет задуматься о введении реального госпротекционизма в киноиндустрии. Такое мнение высказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Демонстративный выход председателя Союза кинематографистов РФ Н. С. Михалкова из Совета Фонда кино заставляет нас о многом задуматься. О смысле и целях нашей работы, о необходимости укрепления системы господдержки и введении реального госпротекционизма в отношении нашей киноиндустрии", - написал Мединский в четверг на своей странице в Twitter.

Демонстративный выход Председателя Союза кинематографистов РФ Н.С.Михалкова из Совета Фонда кино заставляет нас… https://t.co/WqGikfHXLb — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 24 August 2017

Он также отметил, что решение Михалкова нельзя назвать эмоциональным. "Немного зная характер Никиты Сергеевича, не думаю, что его решение было "спонтанным", "эмоциональным" и "не оправданным", - считает министр.

"Нам нужно работать еще больше, работать более внимательно и ответственно", - отметил Мединский.

В среду в ходе коллегии Министерства культуры РФ председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил о решении выйти из состава попечительского совета из-за, по его словам, "безответственности" организации.