Мединский призвал задуматься о реальном госпротекционизме в киноиндустрии

В Краснодарском крае усилена группировка спасателей для борьбы с пожарамиНовости партнеров 24 августа, 14:33
Мамиашвили: бюро UWW утвердило проведение ЧЕ-2018 по борьбе в КаспийскеСпорт 24 августа, 14:31
МГУ занял 38-е место в международном репутационном рейтинге RURОбщество 24 августа, 14:28
СК возбудил дело о халатности чиновников после гибели людей на пожаре под ВолгоградомПроисшествия 24 августа, 14:25
Тренер: отбывшая дисквалификацию за допинг призер Олимпиады Завьялова возобновит карьеруСпорт 24 августа, 14:24
Гендиректор: ХК "Адмирал" с нынешним составом может бороться за высокие позицииСпорт 24 августа, 14:17
Обучение в колледжах Кубани после финала WorldSkills Russia выбрали 58% девятиклассниковОбщество 24 августа, 14:06
Меркель против Шульца: расклад сил за месяц до выборов в БундестагМеждународная панорама 24 августа, 14:00
Порошенко наградил орденами Байдена и ОлландаМеждународная панорама 24 августа, 13:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Выход из совета Фонда кино главы Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова заставляет задуматься о введении реального госпротекционизма в киноиндустрии. Такое мнение высказал министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Демонстративный выход председателя Союза кинематографистов РФ Н. С. Михалкова из Совета Фонда кино заставляет нас о многом задуматься. О смысле и целях нашей работы, о необходимости укрепления системы господдержки и введении реального госпротекционизма в отношении нашей киноиндустрии", - написал Мединский в четверг на своей странице в Twitter.
Демонстративный выход Председателя Союза кинематографистов РФ Н.С.Михалкова из Совета Фонда кино заставляет нас… https://t.co/WqGikfHXLb— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 24 August 2017
Он также отметил, что решение Михалкова нельзя назвать эмоциональным. "Немного зная характер Никиты Сергеевича, не думаю, что его решение было "спонтанным", "эмоциональным" и "не оправданным", - считает министр.
"Нам нужно работать еще больше, работать более внимательно и ответственно", - отметил Мединский.
В среду в ходе коллегии Министерства культуры РФ председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил о решении выйти из состава попечительского совета из-за, по его словам, "безответственности" организации.