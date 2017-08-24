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Мединский призвал задуматься о реальном госпротекционизме в киноиндустрии

Культура
24 августа, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Министр культуры отметил, что выход председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова из Совета Фонда кино заставляет о многом задуматься

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Выход из совета Фонда кино главы Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова заставляет задуматься о введении реального госпротекционизма в киноиндустрии. Такое мнение высказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Демонстративный выход председателя Союза кинематографистов РФ Н. С. Михалкова из Совета Фонда кино заставляет нас о многом задуматься. О смысле и целях нашей работы, о необходимости укрепления системы господдержки и введении реального госпротекционизма в отношении нашей киноиндустрии", - написал Мединский в четверг на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что решение Михалкова нельзя назвать эмоциональным. "Немного зная характер Никиты Сергеевича, не думаю, что его решение было "спонтанным", "эмоциональным" и "не оправданным", - считает министр.

"Нам нужно работать еще больше, работать более внимательно и ответственно", - отметил Мединский.

В среду в ходе коллегии Министерства культуры РФ председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил о решении выйти из состава попечительского совета из-за, по его словам, "безответственности" организации.

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Персоны
Михалков, Никита Сергеевич Мединский, Владимир Ростиславович
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