Театр на Таганке первым запускает технологию "виртуального присутствия" VR TICKETS

Олимпийский чемпион по борьбе Власов перейдет в новую весовую категориюСпорт 24 августа, 19:06
Трамп раскритиковал лидеров республиканцев в Конгрессе за нерасторопностьМеждународная панорама 24 августа, 18:37
Ирина Баржак: заставляю чиновников учить стихиОбразование 24 августа, 18:29
Грызлов: желание Порошенко получить оружие от США не соответствует имиджу миротворцаПолитика 24 августа, 18:20
Глава МВД России потребовал усилить контроль за расходами ведомстваОбщество 24 августа, 18:16
Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать диалог с РоссиейМеждународная панорама 24 августа, 17:59
Учителя отличников по ЕГЭ будут получать премии в 100 тыс. рублей в ПодмосковьеОбщество 24 августа, 17:54
Театр на Таганке первым запускает технологию "виртуального присутствия" VR TICKETSКультура 24 августа, 17:47
Россияне завоевали четыре золота в пятый день УниверсиадыСпорт 24 августа, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр на Таганке первым запускает уникальную технологию "виртуального присутствия" VR TICKETS, которая позволит любому человеку увидеть спектакль Театра на Таганке, не выходя из дома, сообщила в четверг директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Такое объявление она сделала на сборе труппы, посвященном открытию нового, 54-го по счету, сезона "Таганки".
"В новом сезоне мы запускаем уникальную технологию "виртуального присутствия" VR TICKETS, которая позволит любому человеку, прежде не имевшему возможности попасть в театр в силу, например, физических ограничений или каких- либо других причин, увидеть спектакль Театра на Таганке, не выходя из дома", - сказала Апексимова.
По ее словам, "применение данной технологии в театре создаст мощную инновацию в культуре, уникальную для всего мира". "Эта технология разработана в России и применена впервые у нас, в Театре на Таганке, - подчеркнула директор. - И это точно вписывается в президентскую программу "Виртуальная и дополненная реальность и сценическое видео".
"Это важно еще и потому, что данная технология позволяет нести культуру не только людям с физическими ограничениями, но и нести русскую культуру за рубеж, в другие страны", - заявила на сборе труппы директор театра Театра на Таганке.
Ранее в интервью ТАСС Апексимова рассказала, что новый сезон Театр на Таганке откроет участием в уличном фестивале "Театральный марш". Смотр под открытым небом станет пятым по счету. "Мероприятие состоится 9 сентября в саду "Эрмитаж" и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы в рамках официальной программы Дня города", - пояснила Апексимова, которая пять лет назад была инициатором этого фестиваля и является его продюсером.
"В саду "Эрмитаж" 9 сентября Театр на Таганке покажет два спектакля - "Золотой дракон" и "Вий", - проинформировала Апексимова. - Затем, 14 сентября своим легендарным спектаклем "Добрый человек из Сезуана" мы откроем знаменитый "Волковский фестиваль", который уже в 18-й раз пройдет в Ярославле, на родине Юрия Петровича Любимова". "Выступления на своей сцене в Москве начнем 16 сентября показом также любимовского спектакля "Мастер и Маргарита", - сказала директор "Таганки".