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Театр на Таганке первым запускает технологию "виртуального присутствия" VR TICKETS

Культура
24 августа, 17:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Эта уникальная технология разработана в России, сообщила директор театра Ирина Апексимова

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Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова

© АГН "Москва"

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр на Таганке первым запускает уникальную технологию "виртуального присутствия" VR TICKETS, которая позволит любому человеку увидеть спектакль Театра на Таганке, не выходя из дома, сообщила в четверг директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. Такое объявление она сделала на сборе труппы, посвященном открытию нового, 54-го по счету, сезона "Таганки".

Интервью

Ирина Апексимова

Ирина Апексимова: в Театр на Таганке можно будет попасть за 1 рубль

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"В новом сезоне мы запускаем уникальную технологию "виртуального присутствия" VR TICKETS, которая позволит любому человеку, прежде не имевшему возможности попасть в театр в силу, например, физических ограничений или каких- либо других причин, увидеть спектакль Театра на Таганке, не выходя из дома", - сказала Апексимова.

По ее словам, "применение данной технологии в театре создаст мощную инновацию в культуре, уникальную для всего мира". "Эта технология разработана в России и применена впервые у нас, в Театре на Таганке, - подчеркнула директор. - И это точно вписывается в президентскую программу "Виртуальная и дополненная реальность и сценическое видео".

"Это важно еще и потому, что данная технология позволяет нести культуру не только людям с физическими ограничениями, но и нести русскую культуру за рубеж, в другие страны", - заявила на сборе труппы директор театра Театра на Таганке.

Ранее в интервью ТАСС Апексимова рассказала, что новый сезон Театр на Таганке откроет участием в уличном фестивале "Театральный марш". Смотр под открытым небом станет пятым по счету. "Мероприятие состоится 9 сентября в саду "Эрмитаж" и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы в рамках официальной программы Дня города", - пояснила Апексимова, которая пять лет назад была инициатором этого фестиваля и является его продюсером.

"В саду "Эрмитаж" 9 сентября Театр на Таганке покажет два спектакля - "Золотой дракон" и "Вий", - проинформировала Апексимова. - Затем, 14 сентября своим легендарным спектаклем "Добрый человек из Сезуана" мы откроем знаменитый "Волковский фестиваль", который уже в 18-й раз пройдет в Ярославле, на родине Юрия Петровича Любимова". "Выступления на своей сцене в Москве начнем 16 сентября показом также любимовского спектакля "Мастер и Маргарита", - сказала директор "Таганки".

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Персоны
Апексимова, Ирина Викторовна
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Россия
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