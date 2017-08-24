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Умер народный артист РФ Владимир Василёв

Культура
24 августа, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Прощание с главным балетмейстером Государственного академического театра классического балета пройдет 26 августа

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Знаменитый хореограф, главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Владимир Василёв скончался на 87-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс- службе театра.

"В ночь на 24 августа ушел из жизни Владимир Юдич Василёв, главный балетмейстер нашего театра", - сказали в пресс-службе.

"Прощание состоится в субботу, 26 августа, в 11:00 мск в Атриуме Государственного академического Большого театра России. Похороны пройдут на Зеленковском кладбище", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в театре, с именем Василёва связана целая эпоха отечественного балетного искусства. "Владимир Василёв и его супруга Наталия Касаткина уже с самых первых постановок на сцене Большого театра заявили о себе как яркие новаторы", - пояснили в пресс-службе. - Спектакли "Ванина Ванини" и "Геологи", "Весна священная" о обозначили новый этап развития советского балета". Лауреатами Государственной премии СССР Касаткина и Василёв стали после постановки на собственное либретто оперы "Петр Первый" на сцене Мариинского театра.

В 1977 году Касаткина и Василёв по инициативе Игоря Моисеева были приглашены как руководители в созданный им Государственный концертный ансамбль "Классический балет". Основу его репертуара составили авторские спектакли Касаткиной и Василёва. В постановках балетмейстера участвовали Майя Плисецкая, Николай Фадеечев, Екатерина Максимова, Михаил Барышников, Юрий Соловьев, Александр Годунов, Ирина Колпакова и другие.

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