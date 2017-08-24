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Рынок онлайн-потребления киноконтента в России превысил 5 млрд рублей

Культура
24 августа, 21:21 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, августа. /ТАСС

Отмечается, что основную долю рынка занимает видеосервис Ivi, следом идет Okko, третье место занимает Megogo

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Рынок онлайн-потребления киноконтента в России за последний год превысил 5 млрд рублей, сообщила в четверг Екатерина Бордачева - программный директор Российского кинорынка (Russian Film Market), куратор делового форума III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который проходит в Ростове-на-Дону.

"По оценкам аналитических агентств, рынок онлайн-потребления киноконтента в России за последний год перевалил практически отметку в 5 млрд рублей <...> Основную долю рынка занимает видеосервис Ivi, следом идет Okko, третье место занимает Megogo, далее - "Амедиатека", TVigle, TVzavr", - сказала Бордачева на стратегической сессии делового форума "Быстрее тренда. Альтернативные платформы реализации киноконтента в России".

Генеральный директор видеосервиса Megogo в России Виктор Чеканов отметил, что популярность онлайн-кинотеатров в России растет. "Для сравнения, в 2015 году в России у нас было 19,4 млн уникальных зрителей, в 2016 году - 28 млн, а с начала 2017 года - уже 33 млн", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, положительно на рынок повлияли расширение цифрового пространства, развитие интернет-технологий, рост цифровой грамотности населения, а также повышение качества предлагаемого контента.

Важной тенденцией он назвал и то, что онлайн-видеосервисы стали зарабатывать больше на плате за контент. "Россияне стали охотнее платить за видеоконтент, но на рекламе мы пока продолжаем зарабатывать больше. За последний год объем выручки Megogo в России составил 719, 3 млн рублей, рост - на 71,5%. При этом на платных продуктах мы начали зарабатывать больше почти на 11%", - отметил Чеканов.

По мнению эксперта, рост популярности онлайн-кинотеатров не оказывает негативного влияния на обычные кинотеатры, "киноходяший зритель отличается от онлайн-смотрящего, это разные виды деятельности". "Онлайн-кинотеатры и обычные кинотеатры дополняют друг друга <...> Если мы говорим о легальном контенте, то фильм сначала все равно появится в кинотеатре, а потом уже появится в видеосервисе. И производитель контента заработает на фильме и в кинотеатре, а потом еще и у нас", - добавил Чеканов.

Фестиваль Bridge of Arts проходит в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа. За главный приз борются кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе представлены десять картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. В рамках фестиваля также проходят внеконкурсные показы, конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!". На кинофестивале работает деловой форум кино- и медиаконтента, в этом году он посвящен теме "Экономика кино: новые рынки".

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