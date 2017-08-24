Москва и Братислава согласовали проект программы культурного сотрудничества на пять лет

БРАТИСЛАВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия и Словакия согласовали проект программы сотрудничества между министерствами культуры на предстоящие пять лет, что может стать образцом во взаимодействии в этой сфере для других европейских государств. Об этом в интервью ТАСС заявила в четверг заместитель министра культуры РФ Алла Манилова по итогам заседания рабочей группы по культуре Российско-словацкой межправительственной комиссии, сопредседателем которой она является.

"Интенсивность сотрудничества России и Словакии в сфере культуры высока, - подчеркнула она. - Наше взаимодействие может быть примером для крупных европейских стран. Это было подтверждено на заседании рабочей группы межправкомиссии в Братиславе".

Пятилетняя программа сотрудничества

В словацкой столице был согласован проект Программы сотрудничества между министерствами культуры РФ и Словакии на предстоящие пять лет, подписать которую планируется в начале 2018 года.

"Документ, являющийся очень конкретным и насыщенным, впервые заключается на пятилетний период. Он обеспечивает стратегическое планирование, когда перспектива взаимодействия видна на многие годы вперед ", - сказала Манилова.

Важнейшие российско-словацкие проекты

К важнейшим совместным проектам, по ее мнению, относится премьера балета Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" по мотивам романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Она пройдет на главной сцене Словацкого национального театра 17 и 18 ноября 2017 года.

"Творчество Бориса Эйфмана очень популярно в Словакии. Словацкая сторона давно просила, чтобы он выступал в республике не только со своими гастролями, но и как постановщик, чтобы это был один из первых образцов копродакшн в балетном искусстве. Участие Бориса Эйфмана в словацком проекте, надеемся, приобретет ежегодный характер", - сказала Манилова.

В Словакии с 27 сентября по 3 октября 2017 года пройдут "Дни российского кино", запланированы встречи с российскими режиссерами и актерами. Делегацию РФ возглавит Карен Шахназаров.

В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге в октябре и ноябре 2017 пройдет выставка "Мир традиционной словацкой культуры". Она совпадает по срокам с запланированным в Петербурге VI Международным культурным форумом, участники которого смогут познакомиться с историей, культурой и современным бытом братского славянского народа.

В 2018 году, как отметила Манилова, запланированы три российско-словацкие выставки, посвященные борьбе против фашизма. На заседании рабочей группы была обсуждена также перспектива углубления сотрудничества обеих стран в рамках международной организации "Форум славянских культур". "В Словакии, как и в России, считают необходимым сохранять общее славянское наследие", - подчеркнула замминистра культуры РФ.