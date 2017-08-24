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Умер комик Джей Томас

Культура
24 августа, 23:24 UTC+3 ТАСС

Двукратный обладатель премии "Эмми" скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания

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ТАСС, 24 августа. Американский комик, актер и радиоведущий, двукратный обладатель премии "Эмми" за роль в сериале "Мерфи Браун" (Murphy Brown, 1988-1998) Джей Томас скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщила в четверг газета The New York Daily News со ссылкой на агента актера Дона Бухвальда.

Томаc дебютировал на телевидении в 1979 году в сериале "Морк и Минди" (Mork and Mindy, 1979-1981). С тех пор он сыграл десятки ролей в сериалах и фильмах, озвучивал мультфильмы. В 1989 году на Аллее славы в Голливуде появилась звезда с его именем.

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