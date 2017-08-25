Сахалинский кинофестиваль "Край света" подготовлен в рекордно короткие сроки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света", который в пятницу начал свою работу в Южно- Сахалинске, был подготовлен в рекордно короткие сроки. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.

"Обычно мы начинаем подготовку в октябре. В этом году решение, что им будем заниматься мы, было принято почти в марте. Этот фестиваль готовили в сжатые сроки", - сказал Агранович.

Поэтому в этом году, по его словам, не будет нескольких блоков традиционной программы, в частности - программы "Эхо фестиваля", затрагивающей другие регионы Сахалинской области, включая Курильские острова. В рамках "Эха" проводились встречи с артистами, известными зрителю по исполненным ролям в кино и театре.

"Работать с другими районами надо обязательно, но, во-первых, необходимо придумать систему. Мне кажется, что просто встречи с населением не совсем отображают суть и смысл фестиваля. Во-вторых, необходим бюджет. Бюджет фестиваля не меняется несколько лет, а деньги стали значительно дешевле ", - отметил Агранович.

Он сообщил, что оргкомитет фестиваля в следующем году будет работать по программе "Эхо фестиваля". "Надо придумать какую-то штуку, в которую интересно будет играть и нам, и в районах будет смысл. Я думаю, что в следующем году мы это (программу "Эхо фестиваля" - прим. ТАСС) обязательно будем делать и постараемся сделать так, чтобы это было заложено в бюджет", - заявил генеральный продюсер.

О фестивале

Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Он учрежден Министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. Кроме гран-при фестиваля, денежный эквивалент которого составляет 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.