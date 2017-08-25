На кинофестивале "Край света" ждут Данилу Козловского

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Российского актера театра и кино Данилу Козловского ждут на закрытие сахалинского международного кинофестиваля "Край света". Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агранович.

По его словам, Козловский уже приезжал на фестиваль в 2015 году, входил в жюри. "Он в восхищении от Сахалина, от зрителя, от того, как здесь все получается. Если успеет прилететь к закрытию, мы вспомним про нашу традицию - присуждение титула посла фестиваля, и этот титул получит Козловский", - сказал Агранович.

"Данила был бы замечательным нашим послом, собственно, он уже и есть, поскольку создает репутацию и рассказывает о фестивале везде, где появляется", - отметил генеральный продюсер.

Агранович напомнил, что в первый раз, в 2014 году, послом сахалинского международного кинофестиваля стала замечательная корейская актриса Мун Со Ри. Ей было поручено представлять "Край света" на самом главном южнокорейском кинофестивале в Пусане.

Агранович рассказал, что в настоящее время Козловский находится в Англии. "Там у него досъемки фильма про футбол, в котором он режиссер-постановщик, продюсер и исполнитель главной роли", - пояснил он.

VII Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" продлится до 1 сентября.