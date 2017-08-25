Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На кинофестивале "Край света" ждут Данилу Козловского

Культура
25 августа, 3:00 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Российский актер театра и кино уже входил в жюри фестиваля в 2015 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Российского актера театра и кино Данилу Козловского ждут на закрытие сахалинского международного кинофестиваля "Край света". Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агранович.

Смотрите также

Программу "Трудности взросления" добавили в план кинофестиваля "Край света"

По итогам работы кинофестиваля "Край света" будет создан интернет-ресурс о Сахалине

Команда кинофестиваля "Край света" рассчитывает, что на Сахалине будет учрежден кинофонд

Сахалинский кинофестиваль "Край света" подготовлен в рекордно короткие сроки

По его словам, Козловский уже приезжал на фестиваль в 2015 году, входил в жюри. "Он в восхищении от Сахалина, от зрителя, от того, как здесь все получается. Если успеет прилететь к закрытию, мы вспомним про нашу традицию - присуждение титула посла фестиваля, и этот титул получит Козловский", - сказал Агранович.

"Данила был бы замечательным нашим послом, собственно, он уже и есть, поскольку создает репутацию и рассказывает о фестивале везде, где появляется", - отметил генеральный продюсер.

Агранович напомнил, что в первый раз, в 2014 году, послом сахалинского международного кинофестиваля стала замечательная корейская актриса Мун Со Ри. Ей было поручено представлять "Край света" на самом главном южнокорейском кинофестивале в Пусане.

Агранович рассказал, что в настоящее время Козловский находится в Англии. "Там у него досъемки фильма про футбол, в котором он режиссер-постановщик, продюсер и исполнитель главной роли", - пояснил он.

VII Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" продлится до 1 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
"Тигр"-трансформер
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС
3
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
4
На Кубе пострадали как минимум 16 сотрудников посольства США
5
Прорубили окно: петербургский "Зенит" вышел в основной раунд Лиги Европы
6
На Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария
7
Шалимов: невыход в групповой этап Лиги Европы является катастрофой для "Краснодара"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама