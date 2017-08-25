На голливудской Аллее славы открыли звезду Шарля Азнавура

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НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Звезда французского шансонье Шарля Азнавура появилась в четверг на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию церемонии открытия памятного знака вела Торговая палата Голливуда.
"Я хотел бы сказать кое-что важное. Я француз и армянин. Отделить одно от другого также невозможно, как отделить молоко и кофе, смешанные в одном сосуде", - подчеркнул на английском языке 93-летний Азнавур. Он назвал "фантастической возможность использовать достоинства двух культур, если хочешь совершить что-то полезное".
"Я пользуюсь французским языком в работе, однако языком моей семьи всегда был и останется армянский язык", - продолжал он под аплодисменты гостей и жителей Лос-Анджелеса, где проживает одна из самых многочисленных в США армянских диаспор. "За два дня, проведенных здесь, я стал немного калифорнийцем. Ведь здесь живут мои дочь и внуки", - отметил шансонье.
Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. Впервые певец побывал в Москве в 1963 году. Его записи разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен. Телеканал CNN и журнал Time признали его, по итогам соцопроса, проведенного в 1998 году, "самым значимым артистом в истории варьете XX столетия".
В этом и следующем годах в Голливуде появятся именные звезды итальянской кинодивы Джины Лоллобриджиды, американских актеров Кирстен Данст и Джеффа Голдблюма, британцев Ричарда Брэнсона и Саймона Кауэлла, а также рэпера Снуп Догга. Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания зародилась в 1953 году, а первая звезда - актера Престона Фостера - была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. 23 ноября 1960 года на бульваре насчитывалось ровно 1500 звезд, а сейчас - 2618.