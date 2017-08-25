Путин и Медведев поздравили с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР и народную артистку РФ Маргариту Терехову с юбилеем.

Тексты поздравительных телеграмм опубликованы в пятницу на сайте Кремля и на сайте правительства.

"Вы посвятили себя искусству, внесли значимый вклад в развитие российской культуры, отечественного театра и кинематографа. Ваш профессиональный, творческий путь - свидетельство яркого драматического таланта, мастерства и самоотдачи, подтверждение того, что истинный Мастер всегда верен высоким принципам творчества, созидания, гуманизма", - говорится в телеграмме главы государства.

Президент пожелал артистке здоровья и всего самого доброго.

"Вы - блистательная, многогранная, всенародно любимая и, как говорил Андрей Тарковский, "обыкновенная гениальная актриса". Именно в его картине "Зеркало" в полной мере раскрылось ваше редкое дарование, умение быть искренней, проникновенной, не играть, а буквально жить в кадре и на сцене", - говорится в телеграмме премьер-министра.

"Вы, как никто другой, способны передавать чувства и переживания, заставляя зрителей плакать и смеяться, любить и ненавидеть вместе с вашими героинями. Миллионы зрителей искренне любят вас. А фильмы с вашим участием смотрят и пересматривают снова и снова", - отметил Медведев.

Маргарита Борисовна Терехова широко известна своими киноролями. Дебютной для нее стала роль Тани в драме Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" (1965). К числу наиболее известных киноработ Тереховой относятся Тася Сретенская в драме Ильи Авербаха "Монолог" (1972), Мария и Наталья в кинопритче Андрея Тарковского "Зеркало" (1974), графиня Диана де Бельфлер в музыкальном телефильме Яна Фрида "Собака на сене" по комедии Лопе де Вега (1977), миледи в приключенческом телефильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" по роману Александра Дюма "Три мушкетера" (1978), донья Марта в музыкальной комедии Яна Фрида "Благочестивая Марта" по одноименному произведению Тирсо де Молины (1980).

В 1964-1983 годах Терехова была актрисой Государственного академического театра им. Моссовета. Исполняла на его сцене роли в спектаклях: "Цезарь и Клеопатра" по пьесе Бернарда Шоу, "Глазами клоуна" по роману Генриха Бёлля, "Петербургские сновидения" по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание", "Царская охота" по пьесе Леонида Зорина, "Дом на песке" по пьесе Рустама Ибрагимбекова и др.

В 2005 году Терехова поставила фильм "Чайка" по пьесе Антона Чехова и сыграла в нем Ирину Николаевну Аркадину. Эта роль к настоящему времени является последней в фильмографии актрисы. В общей сложности она снялась в более чем 40 фильмах.