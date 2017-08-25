Эксперты: выход Михалкова из совета Фонда кино привлек внимание к развитию отрасли

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Выход председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино способствовал обострению общественного внимания к развитию киноиндустрии. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС эксперты.

Ранее в среду в ходе коллегии Министерства культуры РФ председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил о выходе из состава попечительского совета Фонда из-за, по его словам, "безответственности организации".

"То, что сделал Никита Сергеевич [Михалков] в очередной раз обратило внимание на киноиндустрию, ее становление и развитие, и что не так в индустрии на сегодняшний день", - сказал режиссер и продюсер Алексей Петрухин. Он добавил, что эксперты видят, "как Фонд кино и Минкультуры болеют за кино, как министр относится к кино, это отрадно, как и все их стремления сделать как можно лучше для отечественной киноиндустрии, выбить для нее побольше приоритетов".

При этом режиссер добавил, что, на его взгляд, "на кинорынок влияет не только работа Фонда кино и министерства, но и взаимодействие внутри продюсерского цеха".

Мнение Сельянова

Продюсер Сергей Сельянов сказал, что, на его взгляд, на заседании коллегии "справедливо были отмечены несомненные индустриальные достижения". Он считает, что в России существует "растущая индустрия, но при этом она еще не слишком стабильна".

Что касается споров относительно количества картин, на которые должен выделять средства Фонд кино, то это, продолжил Сельянов, дискуссия не сегодняшнего дня. "Возможно, количество картин действительно стоит сократить, особенно при нынешнем объеме выделяемых государством средств, - сказал продюсер. - Дискуссия идет, и очень важно, что между Министерством культуры, Фондом кино и другими участниками индустрии есть разумный и продуктивный консенсус. Это способствует развитию киноотрасли".

Сельянов также отметил и "консолидирующую роль, которую сейчас играет Минкультуры России".