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Проекты студии "ТРИТЭ" Михалкова продолжат участвовать в питчингах Фонда кино

Культура
25 августа, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

По словам Никиты Михалкова, студия, которая является лидером кинопроизводства, по-прежнему будет подавать заявки на господдержку

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Проекты студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и после его выхода из попечительского совета Фонда кино продолжат участвовать в питчингах этой организации. Об этом режиссер сообщил в пятницу журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Мы являемся лидерами кинопроизводства, мы несем кассу и делаем качественное кино, - напомнил режиссер. - Это же не "Студия ТРИТЭ" Никиты Михалкова уходит из Фонда, это уходит Михалков. Конечно, мы по-прежнему будет подавать заявки [на господдержку]. Мой уход абсолютно не значит, что мы заканчиваем сотрудничество с Фондом и перестаем подавать заявки, проходить питчинги".

При этом Михалков пояснил, что его выход из попечительского совета - это не демарш. "Напрасно господин Толстой (Владимир Толстой - советник президента по культуре РФ, председатель совета - прим. ТАСС), как бы меня оправдывая, говорит, что это художественное эмоциональное решение. Это очень спокойное осмысленное решение", - подчеркнул режиссер.

Михалков убежден, что "Фонд кино - это бухгалтерия, казначейство, они не должны выбирать фильмы". Он считает, что эта организация должна "просто выдавать деньги тем, кто прошел все конкурсы и достоин этого, обсуждать они не должны".

"Директор Фонда кино должен, получив разнарядку, кто выиграл и кто будет снимать, заплатить то, что положено, - сказал Михалков. - Он должен быть холодным честным бухгалтером и больше никем. Надеюсь, что мой уход протрезвит отношение к Фонду и отношение Фонда к тому, что он делает. А может, и не протрезвит".

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