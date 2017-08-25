Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Съемки фильма Серебренникова о Цое пока будут заморожены

Культура
25 августа, 15:39 UTC+3 МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Продюсер картины Илья Стюарт подчеркнул, что фильм Серебренникова "не может быть доснят без его участия"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Съемки фильма Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое будут заморожены, лента не может быть снята без участия режиссера. Об этом говорится в официальном заявлении продюсера картины Ильи Стюарта, распространенном в пятницу.

Смотрите также
Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Почему арестовали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

"Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам", - отметил продюсер.

"Кирилл Серебренников - наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия, - подчеркнул Стюарт. - Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров".

Продюсер поблагодарил всех друзей и коллег "за невероятную поддержку" в эти дни. "Убедительно просим не распространять сомнительную и ложную информацию касательно фильма и съемочного процесса, - добавил Стюарт. - Мы верим, что фильм "Лето" обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем". Съемки ленты начались 27 июля этого года, как ранее сообщалось, она завершена на две трети.

Картина "Лето" рассказывает о раннем этапе группы "Кино". Сценарий для будущего фильма написали Лилия и Михаил Идовы. Лента затрагивает период конца 70-х - начала 80-х, когда 18-летний Виктор Цой записывает свой первый альбом, песни "Когда-то ты был битником", "Алюминиевые огурцы", "Восьмиклассница". Ориентировочно картина должна была выйти в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама