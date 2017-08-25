Съемки фильма Серебренникова о Цое пока будут заморожены

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Съемки фильма Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое будут заморожены, лента не может быть снята без участия режиссера. Об этом говорится в официальном заявлении продюсера картины Ильи Стюарта, распространенном в пятницу.

"Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам", - отметил продюсер.

"Кирилл Серебренников - наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия, - подчеркнул Стюарт. - Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров".

Продюсер поблагодарил всех друзей и коллег "за невероятную поддержку" в эти дни. "Убедительно просим не распространять сомнительную и ложную информацию касательно фильма и съемочного процесса, - добавил Стюарт. - Мы верим, что фильм "Лето" обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем". Съемки ленты начались 27 июля этого года, как ранее сообщалось, она завершена на две трети.

Картина "Лето" рассказывает о раннем этапе группы "Кино". Сценарий для будущего фильма написали Лилия и Михаил Идовы. Лента затрагивает период конца 70-х - начала 80-х, когда 18-летний Виктор Цой записывает свой первый альбом, песни "Когда-то ты был битником", "Алюминиевые огурцы", "Восьмиклассница". Ориентировочно картина должна была выйти в 2018 году.