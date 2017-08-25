Бутман считает проведение Международного дня джаза полезным для диалога с Западом

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МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Проведение седьмого Международного дня джаза в 2018 году в России сыграет важную роль в отношениях страны и Запада. Об этом в беседе с ТАСС заявил в пятницу руководитель проекта Игорь Бутман.
Решение о проведении следующего празднования в Санкт-Петербурге приняли в ЮНЕСКО.
"Мы надеемся на то, что это событие станет важным в международном плане для начала конструктивного диалога между нами и странами Запада. А джаз как самое демократичное искусство будет лучшим способом для начала новых отношений", - подчеркнул Бутман.
По его словам, российский город выбирался с учетом международной ситуации. "Чтобы немного сгладить все острые углы, чтобы все же в России прошел этот гала-концерт, мы решили, что Санкт-Петербург станет наиболее подходящим местом", - отметил джазмен.
"Джаз у нас любят, он популярен. За него люди страдали, оказывались в местах не столь отдаленных, если вспомнить историю Эдди Рознера (в 1946 году музыкант был сослан в Хабаровский край - прим. ТАСС). И самое главное - у нас очень много замечательных музыкантов, которых мир должен услышать. Поэтому, конечно, мы все приложили большие усилия для того, чтобы был выбран Санкт-Петербург", - признался Бутман.
Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе американского джазового пианиста и композитора, посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока. С 2012 года празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках городов по всему миру с целью "повышения информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".