Ульяновские власти объявили конкурс на возмещение части стоимости съемки фильмов

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Конкурсный отбор на предоставление субсидий для возмещения расходов на съемки фильмов объявлен в Ульяновской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения "УльяновскКинофонд".

"Конкурсный отбор объявлен и пройдет в два этапа: первый - предварительное рассмотрение заявок, второй - анализ отчетных документов по окончании производства фильма. Прием документов будет проводиться с 1 по 15 сентября", - сказала собеседница агентства.

Заявки рассмотрит кинокомиссия на специальном заседании. После завершения конкурсного отбора информация о его результатах будет размещена на сайте министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

Согласно условиям конкурса, часть затрат будет возмещаться из областного бюджета. Расчет будет производиться по специальной формуле с учетом коэффициентов, которые будут определяться по степени отражения в кадре символики, природных, туристических и архитектурных объектов, позволяющих идентифицировать Ульяновскую область. Участники конкурсного отбора должны приступить к съемкам фильма не ранее 1 января 2017 года, они также не могут находиться в состоянии банкротства или проходить реорганизацию. Кроме того, у них не должно быть зафиксировано нарушений в области налоговых обязательств, они не могут находиться в реестре недобросовестных поставщиков услуг.

Ульяновская область вошла в число десяти пилотных регионов проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ), Ассоциации продюсеров кино и телевидения по повышению инвестиционной привлекательности субъектов как центров кинопроизводства.

Решение о создании в регионе кинокомиссии принято в декабре 2016 года, когда губернатор Сергей Морозов, директор направления "Социальные проекты" АСИ Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов в АСИ подписали трехстороннее соглашение о формировании условий для развития кино- и телепроизводства. На данный момент кинокомпания "Гамма-продакшн" снимает в Ульяновской области телесериал "Морские дьяволы".