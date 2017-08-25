Меньшиков получил приз "За вклад в киноискусство" на кинофестивале в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Народный артист России Олег Меньшиков получил приз "За вклад в киноискусство" на десятом международном кинофестивале "Восток & Запад. Классика и Авангард". Церемония открытия проходит в Оренбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Получая награды, мы должны помнить, что у Моцарта не было ни одной! Я вам завидую, что каждый год у вас проходит этот праздник, поздравляю с юбилеем", - сказал Меньшиков, получая "Сарматского льва".

26 августа на сцене Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького Меньшиков представит музыкальный спектакль "Оркестр его мечты. Медь" в рамках кинофестиваля. Это популярная и необыкновенная по содержанию и по форме театральная постановка. Меньшиков, по его словам, давно мечтал о собственном оркестре, и в 2011 году желание стало реальностью. С тех пор концерт-спектакль проходит при неизменном аншлаге.

На кинофестивале в Оренбурге в течении шести дней десять кинокартин будут бороться за главный приз - статуэтку "Золотого сарматского льва", жюри российского конкурса "Сплетенные параллели" возглавит продюсер Диана Ашимова (Казахстан). Большинство картин являются дебютами российских режиссеров. Еще десять кинокартин будут соревноваться в международном конкурсе, жюри которого возглавит кинорежиссер Рустем Абдрашев (Казахстан).

За десять лет существования кинофестиваля "Восток & Запад" его участниками стали кинематографисты из более чем 50 стран. Кинофестиваль проводится совместными усилиями Министерства культуры РФ, правительства Оренбургской области и кинокомпании "Россфильм".