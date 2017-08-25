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Стивен Кинг запретил Трампу смотреть последние фильмы по его книгам

Культура
25 августа, 19:27 UTC+3 ТАСС

Писатель отметил, что это ответные меры - ранее президент США заблокировал его в Twitter

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Стивен Кинг

Стивен Кинг

© AP Photo/Mark Lennihan

ТАСС, 25 августа. Американский писатель Стивен Кинг запретил президенту США Дональду Трампу смотреть новые фильмы и сериалы, снятые на основе своих произведений.

"Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Теперь и я запрещаю ему смотреть "Оно" или "Мистер Мерседес". Больше никаких клоунов для тебя, Дональд", - написал всемирно известный автор в Twitter.

Лента "Оно" (It, 2017, режиссер Андрес Мускетти) по одноименному роману Кинга 1986 года должна выйти в сентябре этого года. Одним из героев произведения является злой клоун. Сериал на основе романа Кинга "Мистер Мерседес" 2014 года (Mr. Mercedes, 2017, режиссер Джек Бендер) стартовал в начале этого месяца.

Кинг не в первый раз выступает с критикой в адрес республиканца. До президентских выборов "король ужасов" был одним из более 450 американских писателей, выступивших с петицией, призывающей не допустить возможности избрания Трампа главой государства. Когда это все же случилось, писатель заявил, что допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее всех его романов.

Уроженец Портленда (штат Мэн) 69-летний Стивен Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров.

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