Съемки трех фильмов начнутся в 2017 году в строящемся кинокластере в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Съемки сиквела фильма "Зеленый фургон", картин "Батальон" и "Путь атамана" начнутся в 2017 году в строящемся кинокластере "Дон" в Ростовской области, сообщил продюсер инициировавшей создание кинокластера "Киностудии КИТ" Сергей Багиров на брифинге в Ростове-на-Дону на кинофестивале Bridge of Arts.

"С 11 июля в Ростовской области проходят съемки фильма "Смотритель маяка", 12-13 октября они завершатся, потом стартуют съемки сиквела советского фильма "Зеленый фургон". Готовится проект "Батальон", этот фильм будет основан на реальных событиях, произошедших в 1999 году, когда наши десантники совершили марш-бросок в Косово и захватили аэродром, а 18 сотрудников ГРУ до прихода наших войск трое суток удерживали его в абсолютно враждебной для них среде. 90% этого фильма будут сниматься в Ростовской области. В конце ноября начнется проект "Путь атамана" - это история о молодых годах Матвея Платова до того, как он стал атаманом", - сказал Багиров.

В 2018 году, по его словам, в кинокластере будут снимать не менее пяти картин. "Сейчас мы пишем продолжение фильма "Консультант" - это история вашего земляка, профессора Александра Бухановского. Помимо этого, задуман мини-сериал о Михаиле Шолохове, в котором он будет показан не как известный писатель, а как неоднозначная личность", - сообщил продюсер.

Строительство кинокластера "Дон" началось этим летом, главная его точка расположится под городом Азов, предполагается, что кинопроизводственные площадки разместятся на 500 га. "Мы запускаем систему обучения людей в Ростовской области, уже начали подготовку декораторов, костюмеров, гримеров, реквизиторов в Ростовской области, в проектах снимаются ростовские и таганрогские актеры. Подписаны соглашения с Южным федеральным университетом и филиалом ВГИК в Ростове-на-Дону для обучения нужных специалистов", - сказал Багиров.

Продюсер отметил, что в рамках кинофестиваля прошли переговоры с актером фильма "Такси" - французом Сами Насери. "Мы говорили о совместном производстве российско-французском. Он хочет снимать в Ростове, в конце сентября сюда приедет французский оператор, художник, режиссер, чтобы отбирать локации", - сказал Багиров.

Международный кинофестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходит в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа, на главный приз претендуют кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе представлены 10 картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. Жюри конкурса возглавил обладатель премии "Оскар" за декорации к фильму "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда" канадский режиссер Роджер Кристиан. В рамках фестиваля проходят внеконкурсные показы, конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", также состоится деловой форум кино- и медиаконтента, посвященный в этом году теме "Экономика кино: новые рынки".