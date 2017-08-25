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Концерт Coldplay в Техасе отменен в последний момент из-за урагана "Харви"

Культура
25 августа, 21:17 UTC+3 ТАСС

Новая дата выступления и данные о возврате денег за билеты будут обнародованы позже

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ТАСС, 25 августа. Британская группа Coldplay за несколько часов до своего выступления в Хьюстоне (штат Техас) в пятницу решила отменить концерт. Причиной стало наступление на штат урагана "Харви", сообщается в заявлении на сайте коллектива.

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"Мы действительно хотели сыграть сегодня вечером, но, собравшись вместе и наблюдая за новостями об урагане, мы решили, что не можем просить кого-либо подвергать свою жизнь риску. К сожалению, нам придется отложить концерт", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая дата выступления и данные о возврате денег за билеты будут обнародованы позже.

Информация об отмене шоу была опубликована за 6,5 часов до начала концерта, который должен был состояться в 19:00 по местному времени (03:00 мск, 26 августа) на закрытом стадионе на окраине города. Хьюстон, в котором проживают более 2 млн человек, находится всего в 50 км от побережья Мексиканского залива, к которому стремительно приближается стихия. В 250 км к юго-западу от Хьюстона находится город Корпус Кристи (300 тысяч жителей), который, как ожидается, столкнется лицом к лицу с ураганом.

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