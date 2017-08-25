Российский фильм открыл международный фестиваль "Любовь и сумасшествие" в Болгарии

ВАРНА /Болгария/, 25 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Кинокартина Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" открыла в пятницу 25-й Международный кинофестиваль "Любовь и сумасшествие" в городе Варна. Автор картины за свой многолетний вклад в развитие киноискусства был удостоен главного приза фестиваля.

"Для меня участие в болгарском кинофестивале это важное событие, тем более, что мой новый фильм "Анна Каренина. История Вронского", российская кинолента, открывает этот кинофестиваль. Это происходит впервые за всю его 25-летнюю историю, что очень важно", - сказал Шахназаров в беседе с корреспондентом ТАСС. Он отметил, что 24 августа его картина была также представлена на открытии 41-го Международного кинофестиваля в Монреале.

Представляя свою картину зрителям, Шахназаров подчеркнул, что сделал ее потому, что именно автор романа "Анна Каренина" Лев Толстой ближе всех подошел к пониманию тайны человеческих взаимоотношений. "Человек не меняется. Он сегодня, также, как и было на протяжении сотен лет, любит и страдает, хочет счастья и никогда не может его найти. Он также не может разобраться во взаимоотношениях мужчины и женщины, решить эту самую главную загадку жизни."

"Мы сделали этот фильм потому что к разрешению этой тайны ближе всего подошел Льва Толстой, и мы постарались представить его взгляд на эту тайну", - объяснил Шахназаров. Болгарская аудитория встретила его новую киноленту аплодисментами.

Ежегодный кинофорум "Любовь и сумасшествие" представит зрителям более 100 различных картин из разных стран мира, а Варна на ближайшую неделю превратилась в яркую киностолицу Болгарии. Впервые в истории фестиваля здесь также будут проводится Дни российского кино, во время которых представят семь самых ярких современные российских фильмов последних двух лет.