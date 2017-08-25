Шведская публика овациями встретила оркестр и солистов Мариинского театра

СТОКГОЛЬМ, 25 августа. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Концерты симфонического оркестра Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева с большим успехом проходят в рамках ежегодного фестиваля Балтийского моря. 25 и 26 августа на сцене столичного концертного зала Бервальдхаллен звучит музыка немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813-1883).

Публика овациями встретила первое выступление российского коллектива, оперных солистов - тенора Олега Балашова, баса Юрия Воробьева, баса-баритона Евгения Никитина. Вместе с хором Шведской королевской оперы они исполнили третий акт последнего произведения Вагнера, оперы-мистерии "Парсифаль".

"Хор нашего театра - один из лучших "вагнеровских" в мире. Ему интересно встретиться с оркестром Мариинского театра и работать под управлением маэстро Гергиева", - рассказала корреспонденту ТАСС директор Шведской королевской оперы Биргитта Свенден.

"Наше сотрудничество с хором действительно было замечательное. Мне кажется, что чем больше мы делаем это вместе, тем лучше для Европы, для взаимопонимания между народами. Музыка - это мощный инструмент мира и укрепления доверия", - считает Гергиев.

В субботу любители музыки услышат концертное исполнение оперы "Золото Рейна". Солисты, кроме выступавших в "Парсифале", - Жанна Домбровская (сопрано), Оксана Шилова (сопрано), Злата Булычёва (меццо-сопрано), Анна Кикнадзе (меццо-сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Андрей Попов (тенор), Александр Тимченко (тенор), Владислав Сулимский (баритон), Илья Банник (бас), Михаил Петренко (бас).

Вагнеровская традиция в России не прерывается

В 1863 году Вагнер дал шесть концертов в Санкт-Петербурге, вдвое превысив число запланированных. В его распоряжении был оркестр Императорской русской оперы (Мариинского театра) , которым маэстро остался очень доволен. Наряду с симфониями Бетховена (Третьей, Пятой, Шестой, Седьмой, Восьмой) была исполнена музыка самого Вагнера - увертюра "Фауст", сцены и отрывки из опер "Летучий голландец", "Тангейзер", "Лоэнгрин", а также фрагменты музыкальных драм "Валькирии", "Зигфрида", "Тристана и Изольды", "Нюрнбергских мейстерзингеров". Именно в Петербурге композитор впервые представил публике переработанное им для концертного исполнения "Вступление и смерть Изольды" из оперы "Тристан и Изольда".

"У нас восемь постановок вагнеровских опер, у нас очень хорошие вагнеровские певцы. Сам Вагнер заложил эту традицию в 1863 году. И такую драгоценную историческую встречу - Вагнера и уникального творческого театрального организма - Мариинского театра - нельзя не только недооценивать, но и не использовать. Эта традиция никогда не прерывалась - ни после Первой мировой войны, ни даже во время Второй", - отмечает Гергиев.

Он напоминает, что величайшие русские певцы - Леонид Собинов, Сергей Лемешев, Иван Козловский - пели "Лоэнгрин". Традиции живут и сегодня.

"У нас поют и ветераны, и молодые исполнители, и среднее поколение, на самом пике своего мастерства. У нас нет сегодня оснований бояться за состояние вагнеровского репертуара. Мы можем только продолжать поиски, искать настоящие голоса. У нас международные границы признания", - говорит дирижер.

Музыкальный фестиваль Балтийского моря

Ежегодный фестиваль Балтийского моря на этот раз проходит в Стокгольме с 21 по 29 августа. В программе этого года много современной музыки, интересных концертов с разными оркестрами и солистами мирового уровня. Первым пунктом программы фестиваля стала "Симфония псалмов" и опера-оратория Игоря Стравинского "Царь Эдип" в постановке режиссера Питера Селларса и дирижера Эсы-Пекки Салонена в Королевском оперном театре. Одной из тем фестиваля является 100-летие независимости Финляндии: на концертах выступят коллективы Суоми, прозвучит музыка финских композиторов, в частности Яна Сибелиуса.

Фестиваль, который является совместным проектом российского маэстро Валерия Гергиева и финского дирижера Эса-Пекки Салонена, а также бывшего директора стокгольмского концертного зала Бервальдхаллен Микаэля Тидена, проводится в Стокгольме с 2003 года.

"Мы соседи, страны, которые хранят традиции - Россия, Германия, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. И мне очень нравится быть представителем и одним из "родителей" этой традиции и фестиваля. Даже странно, что его не было раньше", - рассказал Гергиев.

"Мы европейцы, мы представители европейского региона, и у нас есть, над чем думать - не только у себя в стране, но и вместе", - продолжает он.

Дирижер подчеркивает значение фестиваля как мероприятия, привлекающего дополнительное внимание к насущным вопросам экологии и "подстегивает" дискуссию на эту тему, равно как и работу политиков, призванных действовать более активно, дабы решать существующие проблемы.

"Мне очень приятно говорить о том, что Санкт-Петербург, самый большой город на Балтике, за последние 10-15 лет проделал колоссальную работу в области охраны окружающей среды, и это признают все. Это сегодня, может быть, так же важно, как и хорошие музыкальные достижения", - считает маэстро.