Акция "Ночь кино" пройдет по всей России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Масштабная двухдневная акция "Ночь кино" пройдет в Москве и регионах России. Министерство культуры рассчитывает привлечь не менее 600 тыс. зрителей. В акции по всей стране будет задействовано около 2,5 тыс. площадок, включая кинотеатры, библиотеки, музеи, культурные центры и парки.

Старт акции на территории Музея Москвы даст министр культуры Владимир Мединский.

Как отмечал ранее руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, для московских властей в этом году "Ночь кино" будет особенной в связи с 870-летием города, чему предполагается уделить серьезное внимание. "В этом году нас ждет 127 мероприятий на 80 площадках Москвы. Центральная площадка будет на территории Музея Москвы, здесь в память об актере Алексее Баталове состоится показ фильма - обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 1958 года "Летят журавли", - говорил Кибовский.

Основная программа

В субботу основную программу представят в кинотеатрах. Вечером состоятся предпремьерные показы ожидаемых фильмов осени - "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых".

"Гоголь" станет первым в России многосерийным кинопроектом. Сценаристами выступили Алексей Чупов и Наталья Меркулова, режиссером - Егор Баранов. Роли исполнили Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова.

В кинотеатре "Пионер" пройдет показ "Аритмии" режиссера Бориса Хлебникова - фильма, победившего на фестивале "Кинотавр-2017". Главную роль в картине совместного производства России, Финляндии и Германии играет Александр Яценко.

Комедийный альманах Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых" покажут при поддержке интернет-проекта "Кинопоиск" в кинотеатре "Горизонт", входящем в сеть "Формула кино". Эта картина - продолжение фильма "Про любовь", который забрал главную награду "Кинотавра-2015" и получил приз мэра столицы "За лучший образ Москвы в киноискусстве" на прошедшем Московском международном кинофестивале (ММКФ).

Кроме того, на главной площадке акции пройдет презентация дипломных короткометражек выпускников курса режиссера Алексея Попогребского Московской школы кино, а завершат программу первого дня показ исторического фильма о первом человеке в космосе "Время первых" и встреча со съемочной группой фильма - исполнителем главной роли Евгением Мироновым и режиссером картины Дмитрием Киселевым.

Программа Дня кино

27 августа - День российского кино - в столице встретят с особым размахом.

В Саду им. Баумана состоится образовательный фестиваль. В 12:00 Большой фестиваль мультфильмов представит там программу для самых маленьких: мастер-классы по созданию анимации и показ лучших современных картин.

Днем в парке откроется творческая мастерская, где преподаватели школы кино и телевидения "Индустрия" проведут мастер-классы по режиссуре, сценарному и операторскому мастерству. В течение дня можно будет увидеть лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино "Короче" и послушать лекции под открытым небом. Одним из спикеров станет кинообозреватель "Комсомольской правды", член отборочной комиссии ММКФ Стас Тыркин, он расскажет о тенденциях в мировом кинематографе и фестивальных движениях.

Днем на главной площадке, во дворе Музея Москвы, состоится концерт Московского ансамбля современной музыки. В программе произведения современных композиторов Павла Карманова, Игоря Вдовина и Юрия Потеенко. Все они написали саундтреки к российским фильмам: Павел Карманов - к "Большому" Валерия Тодоровского, Юрий Потеенко - к картинам "Время первых" Дмитрия Киселева, "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова, Игорь Вдовин - к лентам "Богиня, как я полюбила" Ренаты Литвиновой и "Дуэлянт" Алексея Мизгирева.

Завершением Дня российского кино станет премьера саундтрека к фильму "Человек с киноаппаратом", который специально к "Ночи кино" написал композитор и музыкальный руководитель Электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский.

Программа в "Москино"

Режиссеры Юрий Норштейн и Михаил Алдашин выступят в кинотеатре "Звезда" и поделятся секретами создания анимационных фильмов. В кинотеатре "Березка" можно будет увидеть работы киностудии "Союзмультфильм", созданные за последние десять лет.

В семи кинотеатрах объединения "Москино" бесплатно покажут комедию "Кухня: Последняя битва" с Дмитрием Нагиевым в главной роли, историческую драму "Время первых" с Константином Хабенским и Евгением Мироновым, драму "28 панфиловцев", которую снял Андрей Шальопа, а также мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед". Эти фильмы были выбраны зрителями в ходе онлайн-голосования, которое провели Минкультуры и Фонд кино.

В дни проведения акции "Москино" представит программу событий не только в кинотеатрах, но и в городе - на Площади Сити. 26 и 27 августа зрители увидят четыре немых фильма о городах и людях будущего в представлении визионеров первой половины XX века - "Гибель сенсации" (1935), "Метрополис" (1927), "Путешествие на Марс" (1918) и "Аэлита" (1924) - в сопровождении электронной музыки.

Программа на ВДНХ

В субботу и воскресенье в парке "Россия - моя история" на ВДНХ состоится показ четырех фильмов режиссера Татьяны Лиозновой - "Три тополя на Плющихе" (1968), "Карнавал" (1982), "Им покоряется небо" (1963) и "Мы, нижеподписавшиеся" (1981).

В павильоне "Оптика" 27 августа запланирован показ фильма из цикла "Кино глазами инженера" о реконструкции Москвы в сталинскую эпоху. Историк Айрат Багаутдинов прочитает лекцию о грандиозной реконструкции столицы сталинской эпохи.

Кроме того, прямые трансляции пройдут в группе портала "Культура.РФ" в социальной сети "Одноклассники". Пользователи в прямом эфире увидят премьеру спектакля "3D-кино" от воспитанников студии Константина Хабенского и творческую встречу с режиссером Владимиром Краснопольским и актрисой Натальей Гончаровой, которая состоится в культурном центре "Барвиха".

Акция "Ночь в кино" - аналог популярных культурных событий - "Ночь музеев" и "Ночь искусств" - учреждена Минкультуры. Она проводится во второй раз и приурочена к ежегодному празднованию Дня российского кино. В рамках акции также планируются специальные ночные сеансы в кинотеатрах.

Вход на абсолютное большинство мероприятий является бесплатным, однако требуется онлайн-регистрация на портале акции.