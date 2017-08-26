В Москве пройдет фестиваль Skolkovo Jazz Science

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, камерный оркестр Musica Viva, пианист Юрий Фаворин, а также другие музыканты из России, Великобритании и США станут участниками второго фестиваля Skolkovo Jazz Science, который состоится в субботу в инновационном центре "Сколково". Об этом сообщили в пресс-службе музыкально-научного форума.

"Концепция музыкальной программы второго фестиваля Skolkovo Jazz Science - это не столько следование классическим джазовым канонам, сколько поле для выражения главных идей джаза - эксперимента и импровизации. Фестивальный лайнап в этом году ориентирован на тех, кто ценит в музыке свободу от стереотипов, новаторский подход и высокое качество исполнения", - отметила вице-президент фонда "Сколково" Елена Зеленцова.

Открытием для российской публики станут выступления британца нигерийского происхождения Azekel, записавшего композиции с группами Massive Attack и Gorillaz, и пятикратного номинанта премии Grammy пианиста Кристиана Сэндса со своим трио из США.

На фестивале будут работать две сцены - Classic Stage и Young Blood Stage. Особенностью второго Skolkovo Jazz Science станут открытые дискуссии, подчеркнули в пресс-службе. Например, можно будет обсудить с экспертами плюсы и минусы искусственного интеллекта, а также городскую культуру.

Гости фестиваля смогут принять участие в открытых экспериментах в реальном времени, посетить научный буфет и понаблюдать за созданием крио-мороженого или зыбучих песков из крахмала и воды.