Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве пройдет фестиваль Skolkovo Jazz Science

Культура
26 августа, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Перед зрителями выступят британец нигерийского происхождения Azekel и пятикратный номинант премии Grammy Кристиан Сэндс со своим трио

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, камерный оркестр Musica Viva, пианист Юрий Фаворин, а также другие музыканты из России, Великобритании и США станут участниками второго фестиваля Skolkovo Jazz Science, который состоится в субботу в инновационном центре "Сколково". Об этом сообщили в пресс-службе музыкально-научного форума.

"Концепция музыкальной программы второго фестиваля Skolkovo Jazz Science - это не столько следование классическим джазовым канонам, сколько поле для выражения главных идей джаза - эксперимента и импровизации. Фестивальный лайнап в этом году ориентирован на тех, кто ценит в музыке свободу от стереотипов, новаторский подход и высокое качество исполнения", - отметила вице-президент фонда "Сколково" Елена Зеленцова.

Открытием для российской публики станут выступления британца нигерийского происхождения Azekel, записавшего композиции с группами Massive Attack и Gorillaz, и пятикратного номинанта премии Grammy пианиста Кристиана Сэндса со своим трио из США.

На фестивале будут работать две сцены - Classic Stage и Young Blood Stage. Особенностью второго Skolkovo Jazz Science станут открытые дискуссии, подчеркнули в пресс-службе. Например, можно будет обсудить с экспертами плюсы и минусы искусственного интеллекта, а также городскую культуру.

Гости фестиваля смогут принять участие в открытых экспериментах в реальном времени, посетить научный буфет и понаблюдать за созданием крио-мороженого или зыбучих песков из крахмала и воды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году
2
Макгрегор оказался тяжелее Мэйуэзера в преддверии поединка
3
СМИ: КНДР произвела одновременно запуск нескольких ракет
4
Белый дом: для Трампа провели брифинг по урагану "Харви"
5
Ученые раскрыли математическую загадку одной из глиняных табличек Междуречья
6
Ураган "Харви" усилился до третьей из пяти категории мощности
7
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама