Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фильм о Цое снимают в Петербурге без Серебренникова

Культура
26 августа, 4:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, августа. /ТАСС

Ранее продюсер картины Илья Стюарт заявил, что съемочный процесс будет заморожен, поскольку лента не может сниматься без участия режиссера

Поделиться
Материал из 1 страницы
Режиссер Кирилл Серебренников

Режиссер Кирилл Серебренников

© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Съемочная группа фильма Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое в субботу ночью продолжила работу над картиной без режиссера, который отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС с места событий. Съемка проходит на открытом воздухе в центре Петербурга, на пересечении Новгородской и Старорусской улиц. Движение транспорта в прилегающем квартале перекрыто ДПС. На площадке работают несколько десятков человек.

Участники процесса от каких-либо комментариев отказались. "Вы лучше собирайтесь и занимайтесь своими делами дома", - сказал организатор съемок на вопрос ТАСС. Еще один из руководителей группы настоятельно рекомендовал журналистам покинуть площадку, сославшись на то, что съемочный процесс на улице закрыт для посторонних. Частная охрана площадки довольно агрессивно требовала от представителей СМИ покинуть место работы над картиной.

В пятницу продюсер фильма Илья Стюарт заявил, что съемочный процесс будет заморожен, поскольку лента не может сниматься без участия режиссера. Исключение будет сделано для съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще с Серебренниковым.

Картина "Лето" рассказывает о раннем этапе творчества группы "Кино". Сценарий написали Лилия и Михаил Идовы. Лента затрагивает период конца 70-х - начала 80-х, когда 18-летний Виктор Цой записывает свой первый альбом, песни "Когда-то ты был битником", "Алюминиевые огурцы", "Восьмиклассница". Ориентировочно картина планируется к выходу в 2018 году.

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру предъявлено обвинение, в среду Басманный суд столицы по ходатайству СК отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Кирилла Серебренникова
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Макгрегор оказался тяжелее Мэйуэзера в преддверии поединка
2
Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году
3
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
4
Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере Макгрегора
5
Мадуро: санкции США фактически означают закрытие компании Сitgo
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама