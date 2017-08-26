Фильм о Цое снимают в Петербурге без Серебренникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Съемочная группа фильма Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое в субботу ночью продолжила работу над картиной без режиссера, который отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС с места событий. Съемка проходит на открытом воздухе в центре Петербурга, на пересечении Новгородской и Старорусской улиц. Движение транспорта в прилегающем квартале перекрыто ДПС. На площадке работают несколько десятков человек.

Участники процесса от каких-либо комментариев отказались. "Вы лучше собирайтесь и занимайтесь своими делами дома", - сказал организатор съемок на вопрос ТАСС. Еще один из руководителей группы настоятельно рекомендовал журналистам покинуть площадку, сославшись на то, что съемочный процесс на улице закрыт для посторонних. Частная охрана площадки довольно агрессивно требовала от представителей СМИ покинуть место работы над картиной.

В пятницу продюсер фильма Илья Стюарт заявил, что съемочный процесс будет заморожен, поскольку лента не может сниматься без участия режиссера. Исключение будет сделано для съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще с Серебренниковым.

Картина "Лето" рассказывает о раннем этапе творчества группы "Кино". Сценарий написали Лилия и Михаил Идовы. Лента затрагивает период конца 70-х - начала 80-х, когда 18-летний Виктор Цой записывает свой первый альбом, песни "Когда-то ты был битником", "Алюминиевые огурцы", "Восьмиклассница". Ориентировочно картина планируется к выходу в 2018 году.

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру предъявлено обвинение, в среду Басманный суд столицы по ходатайству СК отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.