CNN: Тейлор Свифт представила клип на новую песню

ТАСС, 26 августа. Тейлор Свифт представила клип на новую песню Look What You make Me Do, которая включена в ее новый альбом Reputation, выходящий 10 ноября. Как сообщила телекомпания CNN, певица "стремится предстать в новом облике", в ее новой песне есть слова: "Я стала мудрее, я стала жестче за очень короткое время... Я восстаю из небытия".

В альбом Reputation, по данным интернет-портала Vulture, включены 15 песен. Кроме того, к нему приложены два 72-страничных буклета с поэтическими произведениями Тейлор Свифт, эксклюзивными фотографиями и интервью. Новый альбом выходит в свет через девять лет после появления первого альбома певицы - Fearless.

Свифт является одной из самых популярных и коммерчески успешных американских исполнительниц. Она выпустила на данный момент пять студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 40 млн копий. Певица, выступающая в стилях поп и кантри, является обладательницей большого числа музыкальных наград, включая 10 премий Grammy. В прошлом году журнал Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире с годовым доходом $170 млн.

Незадолго до выпуска нового виоеоклипа певица добилась победы в суде: жюри присяжных в Денвере (штат Колорадо), рассматривавшее дело о домогательстве в ее адрес, признало что она стала жертвой неподобающих действий со стороны 55-летнего экс-ведущего одной из радиостанций Дэвида Мюллера. Певица требовала символической компенсации в размере $1, объясняя это тем, что не стремится к наживе, а хочет лишь добиться справедливости и продемонстрировать, что любая женщина должна отстаивать свою честь в случае, если она стала жертвой домогательства.