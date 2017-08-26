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Съемки фильма Серебренникова о Цое приостановят через несколько дней

Культура
26 августа, 12:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, августа. /ТАСС

По словам продюсера ленты Ильи Стюарта, в настоящее время идет досъемка отрепетированных с режиссером сцен

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Съемки фильма "Лето" о группе "Кино" режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в организации мошенничества, будут приостановлены в Санкт-Петербурге в течение нескольких дней. Об этом сообщил ТАСС в субботу продюсер фильма Илья Стюарт.

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"Буквально еще несколько дней мы в таком режиме просуществуем и заморозим проект", - сказал он.

По словам продюсера, идет досъемка технических и ранее отрепетированных сцен. "У нас сейчас идет досъемка техническая и досъемка уже отрепетированных с Кириллом [Серебренниковым] сцен, которые были до этого", - пояснил Стюарт.

Съемки ленты начались 27 июля. Ранее сообщалось, что картина завершена на две трети.

Фильм "Лето" рассказывает о раннем этапе творчества группы "Кино". Действие ленты разворачивается в 70-х - начале 80-х, когда 18-летний Виктор Цой записывал свой первый альбом. По предварительным данным, дата выхода фильма запланирована на 2018 год.

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