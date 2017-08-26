Около 5 тыс. человек посетили закрытие фестиваля "Хвалынские этюды" под Саратовом

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. жителей Саратовской области приняли участие в празднике закрытия творческого фестиваля "Хвалынские этюды". Мероприятие проходит в городе Хвалынске, на родине художника Кузьмы Петрова-Водкина, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Министерства информации и печати региона.

"Сегодня состоялось закрытие второго творческого фестиваля "Хвалынские этюды", в ходе которого молодые художники могли целую неделю жить и творить на родине Петрова-Водкина. Итоговый праздник, по предварительным данным, уже собрал порядка 5 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

Все желающие смогли принять участие в открытии нового городского арт-объекта: беседки в виде красного коня с известной картины Петрова-Водкина, а также в костюмированном велопробеге и открытии выставки картин, написанных в Хвалынске. Завершится праздник поздно вечером концертом с участием певца и композитора Дениса Клявера.

На празднике также было зачитано обращение спикера Госдумы Вячеслава Володина, который является инициатором фестиваля. "Выставки, интерактивные лекции, инсталляции и мастер-классы становятся неизменным атрибутом пленэров в Хвалынске. Саратовская земля дала много знаменитых художников. Уверен, эти традиции будут продолжены, а сам фестиваль поможет открыть новые имена", - отметил Володин в своем обращении.

Фестиваль художников "Хвалынские этюды" проходит на родине Петрова-Водкина второй год. В этот раз 50 художников до тридцати лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края, Марий Эл, Самарской области, Башкирии отправились в Хвалынск, где они неделю общались, занимались творчеством, посещали семинары и места, связанные с Петровым-Водкиным.

Кузьма Петров-Водкин - русский живописец, график, писатель и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Родился в 1878 году в городе Хвалынске Саратовской области, обучался живописи в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Валентина Серова, работал как график и театральный художник и стал одним из реорганизаторов системы художественного образования в стране. Преподавал в ряде учебных заведения, стал первым председателем Ленинградского отделения Союза советских художников, одна из самых знаменитых картин художника - "Купание красного коня", показанная в 1912 году на выставке "Мир искусства". Петров-Водкин скончался в 1939 году.