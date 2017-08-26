Фильмы о туризме из Якутии и Бурятии представят на европейских кинофестивалях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Фильмы-победители Всероссийского конкурса картин о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", который впервые прошел на III Международном фестивале мотивационного кино и спорта Bridge of Arts в Ростове-на-Дону, представят на кинофестивалях в Великобритании и Италии. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

"Дирекция Bridge of Arts договорилась о включении работ лауреатов спецконкурса "Россия вдохновляет!", среди которых фильмы из Якутии и Бурятии, в программы фестивалей, проходящих в Великобритании и Италии. Договоренности достигнуты с руководством британского форума Russian Film Week & Golden Unicorn Awards (Неделя Российского Кино в Лондоне) и Montecatini International Short Film Festival (MISFF) - конкурса короткометражных фильмов, проходящего с 1949 года в знаменитом термальном курорте Монтекатини Терме (Тоскана)", - сказали в пресс-службе.

Отборочная комиссия посмотрела около 180 работ из 48 регионов РФ и включила в список финалистов 36 фильмов."Победителями конкурса стали картины "Открой Бурятию" (режиссер Владимир Филиппов, Республика Бурятия), "Каюры" (Максим Арбугаев, Республика Саха), "Пермский край. Колчимский камень" (Александр Паньков, Пермский край), "Фильм о событийном туризме Липецкой области" (Владимир Корзинкин, Липецкая область), "Американская мечта" (Андрей Ананин, Красноярский край), "Дальние острова. Сахалинская область", (Василий Вишневский, Сахалинская область)", - добавили в пресс-службе.

Председателем жюри конкурса стал продюсер телепроектов о путешествиях по России, партнер Управляющей компании ACCORD Management Group Александр Елисеев. Также в состав жюри вошли PR-директор Недели российского кино в Лондоне и журналист BBC Мария Александрова, президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев, режиссер Иван Болотников и советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

"С этого года началась история Ростова как города, который развивает туристическое кино. Мы отсмотрели десятки удивительных лент, которые представили нам разную Россию", - отметил генеральный продюсер конкурса "Россия вдохновляет!" Геннадий Шаталов.

О кинофестивале

Международный кинофестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходит в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа, на главный приз претендуют кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе представлены 10 картин производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. В рамках фестиваля проходят внеконкурсные показы, состоялся деловой форум кино- и медиаконтента на тему "Экономика кино: новые рынки".