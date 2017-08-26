Министр культуры РФ открыл всероссийскую акцию "Ночь кино"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в субботу открыл двухдневную всероссийскую акцию "Ночь кино".

"Первая "Ночь кино" собрала 300 тыс. человек по всей стране. Надеемся увеличим эту цифру, несмотря на плохую погоду. У нас отличная программа", - сказал министр, добавив, что зарегистрировано 2,5 тыс. площадок по всей стране.

Он также отметил, что российское кино отвоевывает лидирующие позиции. "По последним опросам ВЦИОМ 72% жителей страны, когда приходят в кинотеатры спонтанно и у них есть сеанс российского кино и иностранного - через час, они идут на российское кино. Они не готовы терять час своей жизни чтобы смотреть голливудский блокбастер", - подчеркнул Мединский.

"Мы все должны стремиться к тому, чтобы, придя в кино и увидев в одно время российский фильм и иностранный, все 100% пошли на российский фильм", - сказал министр.

"Ночь кино" в столице

По словам главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, в столице в акции задействовано 87 площадок, состоятся кинопоказы, авторские встречи, мастер-классы.

Он также сообщил, что программа включает показ последнего фильма Веры Глаголевой "Две женщины". "Нам пришлось внести трагические корректировки в программу в связи с печальным событием - уходом из жизни Веры Глаголевой. Мы даем возможность широкому зрителю увидеть на экране ее фильм "Две женщины", который стал, к сожалению, последним законченным фильмом", - сказал он.

Кибовский также сообщил, что 27 августа в рамках кинофестиваля "Будем жить" на Поклонной горе покажут незаконченный фильм Глаголевой "Глиняная яма".

Основная программа

В субботу основную программу представят в кинотеатрах. Вечером состоятся предпремьерные показы ожидаемых фильмов осени - "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых".

"Гоголь" станет первым в России многосерийным кинопроектом. Сюжет сериала, все части которого покажут в кинотеатрах, переносит зрителей в мир произведений Николая Гоголя, где писатель (Александр Петров) расследует преступления. Сценаристами проекта выступили Алексей Чупов и Наталья Меркулова, режиссером - Егор Баранов. В ролях - Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова.

В кинотеатре "Пионер" пройдет показ "Аритмии" режиссера Бориса Хлебникова - фильма, победившего на фестивале "Кинотавр-2017". Главную роль в картине совместного производства России, Финляндии и Германии играет Александр Яценко. Его герой Олег - талантливый врач скорой. По сюжету, пока Олег спасал других, его жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах.

Комедийный альманах Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых" покажут при поддержке интернет-проекта "Кинопоиск" в кинотеатре "Горизонт", входящем в сеть "Формула кино". Эта картина - продолжение фильма "Про любовь", который забрал главную награду "Кинотавра-2015" и получил приз мэра столицы "За лучший образ Москвы в киноискусстве" на прошедшем Московском международном кинофестивале (ММКФ).

Кроме того, на главной площадке акции пройдет презентация дипломных короткометражек выпускников курса режиссера Алексея Попогребского Московской школы кино, а завершат программу первого дня показ исторического фильма о первом человеке в космосе "Время первых" и встреча со съемочной группой фильма - исполнителем главной роли Евгением Мироновым и режиссером картины Дмитрием Киселевым.

Акция "Ночь кино" - аналог популярных культурных событий - "Ночь музеев" и "Ночь искусств" - учреждена Минкультуры РФ. Она проводится во второй раз и приурочена к ежегодному празднованию Дня российского кино.