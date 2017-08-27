Рок-группа "Мумий тролль" впервые после 2004 года выступит в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Рок-группа "Мумий тролль" впервые после 2004 года выступит в столице Грузии.

Как сообщили организаторы, концерт состоится в Тбилиси 5 октября во Дворце спорта, вмещающем около 10 тысяч зрителей.

Какие-либо другие подробности пока не сообщаются. Отмечается только, что "Мумий тролль" приедет в Грузию второй раз за время своего существования. Первое выступление рок-группы состоялось в Тбилиси в 2004 году. Многие из тех, кто присутствовал на концерте этого коллектива 13 лет назад, уже сейчас в социальных сетях заверяют, что намерены вместе со своими родными и друзьями прийти во Дворец спорта 5 октября и ожидают начала продажи билетов.

Рок-группа "Мумий Тролль" основана в 1983 году во Владивостоке Ильей Лагутенко. В 2001 году музыканты представляли Россию на международном конкурсе "Евровидение" и заняли 12-е место. В текущем году группа дала несколько концертов в разных городах России, а в начале августа открыла V Международный музыкальный фестиваль V-ROX во Владивостоке, идейным вдохновителем и куратором которого является Илья Лагутенко.