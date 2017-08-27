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СМИ: умер режиссер "Техасской резни бензопилой" Тоуб Хупер

Культура
27 августа, 12:58 UTC+3 ТАСС

По данным журнала Variety, Хупер скончался в возрасте 74 лет

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Тоуб Хупер

Тоуб Хупер

© EPA/NOCTURNA INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL

ТАСС, 27 августа. Американский режиссер Тоуб Хупер скончался в субботу на 75-м году жизни. Об этом сообщил журнал Variety.

По его данным, Хупер умер в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Окс. Обстоятельства и причины смерти режиссера не уточняются.

Наиболее известными работами Хупера являются "Техасская резня бензопилой" (1974) и "Полтергейст" (1982).

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