СМИ: умер режиссер "Техасской резни бензопилой" Тоуб Хупер

ТАСС, 27 августа. Американский режиссер Тоуб Хупер скончался в субботу на 75-м году жизни. Об этом сообщил журнал Variety.

По его данным, Хупер умер в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Окс. Обстоятельства и причины смерти режиссера не уточняются.

Наиболее известными работами Хупера являются "Техасская резня бензопилой" (1974) и "Полтергейст" (1982).