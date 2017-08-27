Мединский: россияне проявляют все больший интерес к отечественному кино

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ТАСС, 27 августа. Все больше российских зрителей отдают предпочтение отечественным фильмам, приходя на сеансы в кинотеатры, говорится в поздравлении министра культуры РФ Владимира Мединского, адресованном кинематографистам в День российского кино.
"Ежегодно десятки миллионов людей приходят в тысячи кинотеатров по всей стране, отдавая свое предпочтение лентам российского производства, - отметил Мединский. - Такое признание и активность со стороны зрителей - лучшая награда для создателей этих картин, свидетельство огромного потенциала нашей киноиндустрии".
Министр напомнил о важности сохранения традиций и высоких стандартов при производстве фильмов.
"Мы гордимся великими мастерами режиссуры, драматургии, актерской игры, которых подарил мировой культуре отечественный кинематограф, - отметил он. - И наша сегодняшняя задача - удержать высокую планку, заданную предшественниками, сохранить и преумножить богатые художественные традиции российского кино".
По его словам, этому служит культурная политика государства, "нацеленная на создание и поддержание благоприятных условий для развития российского кинематографа".
В России 26-27 августа проходит грандиозная акция "Ночь кино", в рамках которой задействовано свыше 2,5 тыс. площадок, на которых транслируют классику и новинки кинематографа, проходят лекции, концерты и различные мастер-классы.