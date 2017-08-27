Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский: россияне проявляют все больший интерес к отечественному кино

Культура
27 августа, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

Министр культуры также напомнил о важности сохранения традиций и высоких стандартов при производстве фильмов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 августа. Все больше российских зрителей отдают предпочтение отечественным фильмам, приходя на сеансы в кинотеатры, говорится в поздравлении министра культуры РФ Владимира Мединского, адресованном кинематографистам в День российского кино.

"Ежегодно десятки миллионов людей приходят в тысячи кинотеатров по всей стране, отдавая свое предпочтение лентам российского производства, - отметил Мединский. - Такое признание и активность со стороны зрителей - лучшая награда для создателей этих картин, свидетельство огромного потенциала нашей киноиндустрии".

Министр напомнил о важности сохранения традиций и высоких стандартов при производстве фильмов.

"Мы гордимся великими мастерами режиссуры, драматургии, актерской игры, которых подарил мировой культуре отечественный кинематограф, - отметил он. - И наша сегодняшняя задача - удержать высокую планку, заданную предшественниками, сохранить и преумножить богатые художественные традиции российского кино".

По его словам, этому служит культурная политика государства, "нацеленная на создание и поддержание благоприятных условий для развития российского кинематографа".

В России 26-27 августа проходит грандиозная акция "Ночь кино", в рамках которой задействовано свыше 2,5 тыс. площадок, на которых транслируют классику и новинки кинематографа, проходят лекции, концерты и различные мастер-классы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
2
Автомобиль сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы
3
Начался первый этап морской операции по установке железнодорожной арки Крымского моста
4
Неисправность в севшем на мель теплоходе "Илья Муромец" устранена
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Гаджиев: Макгрегор как боксер-новичок показал больше, чем многие соперники Мэйуэзера
7
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 16
Темы дня
Новости партнеров
Реклама