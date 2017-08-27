Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Театр Вахтангова отправился с "Большими гастролями" в Петрозаводск

Культура
27 августа, 20:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Выступления московской труппы пройдут с 29 августа по 3 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отправился в Петрозаводск в рамках ежегодной общероссийской программы "Большие гастроли", организуемой при поддержке Министерства культуры РФ. Выступления московской труппы пройдут с 29 августа по 3 сентября, спектакли шести названий будут представлены в общей сложности 12 раз. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор театра Кирилл Крок.

"В Петрозаводск уже выехала постановочная часть, в понедельник, 28 августа, вылетает творческий коллектив, в составе которого Василий Лановой, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Владимир Вдовиченков, Юлия Рутберг, Евгения Крегжде, Эльдар Трамов, Максим Севриновский и многие другие, всего - 80 человек", - сказал Крок.

Он напомнил, что программа "Большие гастроли" действует уже четвертый сезон подряд, представляя зрителям России лучшие постановки ведущих театров страны.

"Все четыре года в этом проекте участвуют вахтанговцы, которые прежде побывали с "Большими гастролями" в Улан-Уде (Бурятия), Владикавказе (Северная Осетия-Алания) и Уфе (Башкортостан)", - констатировал Крок.

"Выступления вахтанговцев в Петрозаводске будут одновременно проходить на двух сценах - в Музыкальном и Национальном театрах Карелии, - уточнил директор театра. - В Музыкальном театре будут показаны "Дядя Ваня", "Посвящение Еве" и "Царь Эдип", а на сцене Национального театра Карелии параллельно пойдут "Наш класс", "Гроза" и "Крик лангусты".

"По сведениям из Петрозаводска, билеты на все гастрольные спектакли вахтанговцев полностью раскуплены, - заметил Крок. - В местных СМИ прошла информация о том, что когда в начале лета только открылась продажа билетов на первый спектакль вахтанговцев - на "Дядю Ваню" с Сергеем Маковецким в заглавной роли, то возник такой ажиотаж, что на какое-то время даже вышел из строя сайт Музыкального театра Карелии, где шла продажа билетов".

Новый сезон в Москве, по словам Крока, Театр Вахтангова откроет 6 сентября "Царем Эдипом". "Но прежде состоится традиционный после "летнего антракта" сбор труппы, где художественный руководитель театра Римас Туминас объявит планы на предстоящий творческий год, который станет для вахтанговцев 97-м по счету", - сказал Крок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
2
Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста
3
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
4
Все пропало: хакеры и HBO испортили седьмой сезон "Игры престолов"
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
Темы дня
Новости партнеров
Реклама