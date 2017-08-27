Театр Вахтангова отправился с "Большими гастролями" в Петрозаводск

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отправился в Петрозаводск в рамках ежегодной общероссийской программы "Большие гастроли", организуемой при поддержке Министерства культуры РФ. Выступления московской труппы пройдут с 29 августа по 3 сентября, спектакли шести названий будут представлены в общей сложности 12 раз. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье директор театра Кирилл Крок.

"В Петрозаводск уже выехала постановочная часть, в понедельник, 28 августа, вылетает творческий коллектив, в составе которого Василий Лановой, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Владимир Вдовиченков, Юлия Рутберг, Евгения Крегжде, Эльдар Трамов, Максим Севриновский и многие другие, всего - 80 человек", - сказал Крок.

Он напомнил, что программа "Большие гастроли" действует уже четвертый сезон подряд, представляя зрителям России лучшие постановки ведущих театров страны.

"Все четыре года в этом проекте участвуют вахтанговцы, которые прежде побывали с "Большими гастролями" в Улан-Уде (Бурятия), Владикавказе (Северная Осетия-Алания) и Уфе (Башкортостан)", - констатировал Крок.

"Выступления вахтанговцев в Петрозаводске будут одновременно проходить на двух сценах - в Музыкальном и Национальном театрах Карелии, - уточнил директор театра. - В Музыкальном театре будут показаны "Дядя Ваня", "Посвящение Еве" и "Царь Эдип", а на сцене Национального театра Карелии параллельно пойдут "Наш класс", "Гроза" и "Крик лангусты".

"По сведениям из Петрозаводска, билеты на все гастрольные спектакли вахтанговцев полностью раскуплены, - заметил Крок. - В местных СМИ прошла информация о том, что когда в начале лета только открылась продажа билетов на первый спектакль вахтанговцев - на "Дядю Ваню" с Сергеем Маковецким в заглавной роли, то возник такой ажиотаж, что на какое-то время даже вышел из строя сайт Музыкального театра Карелии, где шла продажа билетов".

Новый сезон в Москве, по словам Крока, Театр Вахтангова откроет 6 сентября "Царем Эдипом". "Но прежде состоится традиционный после "летнего антракта" сбор труппы, где художественный руководитель театра Римас Туминас объявит планы на предстоящий творческий год, который станет для вахтанговцев 97-м по счету", - сказал Крок.