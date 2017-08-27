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В Таганроге отметили день рождения Фаины Раневской

Культура
27 августа, 20:19 UTC+3 ТАГАНРОГ область/ 27, августа. /ТАСС

В 2018 году в доме детства актрисы появится музей

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ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 27 августа. /ТАСС/. Сотни жителей Ростовской области собрались в воскресение в городе Таганроге у единственного в России памятника актрисе Фаине Раневской, чтобы отпраздновать ее день рождения. Скульптурную композицию, на которой Раневская в образе Лели из фильма "Подкидыш" 1939 года, установили в 2008 году около дома ее детства. В нем в 2018 году откроют мемориальный музей.

Горожане рассказали корреспонденту ТАСС, что роль Лели была самой нелюбимой у Раневской, и поэтому "памятник вряд ли бы ей понравился".

"Может, с этим и связано то, что зонтик и сумочку с памятника регулярно пытаются украсть, последний такой случай был в 2014 году, тогда эти элементы памятника накрепко приварили. А еще есть такая история: в день открытия прохожий забрал цветы с подножия скульптуры, его задержал полицейский, парень подошел к памятнику и сказал: "Прости, родная, Фаина Георгиевна, не узнал, что это ты", - рассказала старший научный сотрудник Таганрогского историко-краеведческого музея Валентина Ратник.

По ее словам Фаина Раневская прожила в Таганроге 19 лет, также как и писатель Антон Чехов.

"Она и псевдоним себе взяла одной из его героинь (из пьесы "Вишневый сад" - прим. ТАСС), очень любила Чехова. А всего года два назад в архивах мы обнаружили, что настоящая дата ее рождения - 1895 год. У Раневской был крайне неразборчивый почерк, видимо, поэтому все ошибочно знают, что она родилась 1896 году", - добавила Ратник.

Первый музей Раневской

На празднике замминистра культуры Ростовской области Иван Грунский сообщил, что в 2018 году в двухэтажном доме, где в Таганроге до 1919 года жила семья актрисы, откроют первый музей Раневской.

"Спустя два года нам удалось расселить жильцов этого дома, до начала следующего года будут проведены реставрационные работы, а в 2018 году музей будет открыт", - сказал он.

В Таганрогском историко-краеведческом музее хранится более 500 экспонатов, связанных с Раневской, большинство из них привезены из московской квартиры актрисы.

"Мы проводим изыскания, нашли план дома 1930 года и хотим восстановить первоначальную планировку. Там также сохранились два камина и каменопечи, но совершенно придется восстанавливать веранду, которая выходила во двор. Мы в мемориальное пространство впишем обстановку московской квартиры, у нас есть вся мебель из этой квартиры, полностью спальня актрисы с креслом из Театра им. Моссовета, ее награды, фотографии с автографами знаменитостей, например, поэта Арсения Тарковского, записные книжки, шторы", - пояснила Татьяна Артюшкина.

Фаина Раневская (1895-1984) - советская актриса, народная артистка СССР (1961), лауреат Сталинской премии (1949, 1951). Ее настоящее имя - Фанни Фельдман. Раневская была актрисой Театра им. Моссовета (1949-1956, 1964-1984), снималась в фильмах "Пышка", "Подкидыш", "Весна".

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