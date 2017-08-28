Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российско-французский кинопроект планируют запустить по итогам фестиваля Bridge of Arts

Культура
28 августа, 1:50 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, августа. /ТАСС

В проекте будут задействованы ведущие европейские актеры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Актер Сами Насери

Актер Сами Насери

© Руслан Шамуков/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Совместный российско-французский кинопроект с участием звезды фильма "Такси" Сами Насери планируют запустить в Ростовской области. В нем будут задействованы ведущие европейские актеры, сообщил ТАСС по итогам III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который в воскресение завершился в Ростове-на-Дону, президент киносмотра Олег Тактаров.

Смотрите также

Фестиваль Bridge of Arts вступил в Европейскую ассоциацию кинофестивалей ECFA

Немецкий музыкант Лу Бега дал концерт на открытии кинофестиваля Bridge of Arts в Ростове

"Это проект с Насери, он представил его на питчинге кинофестиваля, в нем будут задействованы все ведущие европейские актеры, в основном французские. Проект оказался интересен ведущей кинокомпании российской. И, возможно, мы примем непосредственное участие в его осуществлении на базе строящегося кинокластера "Дон" (Ростовская область - прим. ТАСС). Через месяц мы садимся за стол переговоров, продюсерский центр от нашего фестиваля будет в этой работе участвовать", - сказал Тактаров.

По его словам, главной задачей фестиваля следующего года является "выход кинофорума на международную арену и продвижение возможностей кинопроизводства, которые есть на Дону". "Мы нужны стране как тот фестиваль, который представляет Россию, подталкивает международные компании на совместное производство <...> Мы стали кинофестивалем, который является факелом для огромного "Донлливуда", - отметил Тактаров.

Ранее сообщалось, что строительство кинокластера "Дон" началось в Ростовской области этим летом, главная его точка расположится под городом Азов. Предполагается, что кинопроизводственные площадки разместятся на 500 гектарах. Уже в 2017 году в кинокластере начнутся съемки сиквела фильма "Зеленый фургон", картин "Батальон" и "Путь атамана".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
2
В Госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и США
3
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
4
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Пожар на территории "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле потушен
7
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама