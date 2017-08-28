Российско-французский кинопроект планируют запустить по итогам фестиваля Bridge of Arts

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Совместный российско-французский кинопроект с участием звезды фильма "Такси" Сами Насери планируют запустить в Ростовской области. В нем будут задействованы ведущие европейские актеры, сообщил ТАСС по итогам III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который в воскресение завершился в Ростове-на-Дону, президент киносмотра Олег Тактаров.

"Это проект с Насери, он представил его на питчинге кинофестиваля, в нем будут задействованы все ведущие европейские актеры, в основном французские. Проект оказался интересен ведущей кинокомпании российской. И, возможно, мы примем непосредственное участие в его осуществлении на базе строящегося кинокластера "Дон" (Ростовская область - прим. ТАСС). Через месяц мы садимся за стол переговоров, продюсерский центр от нашего фестиваля будет в этой работе участвовать", - сказал Тактаров.

По его словам, главной задачей фестиваля следующего года является "выход кинофорума на международную арену и продвижение возможностей кинопроизводства, которые есть на Дону". "Мы нужны стране как тот фестиваль, который представляет Россию, подталкивает международные компании на совместное производство <...> Мы стали кинофестивалем, который является факелом для огромного "Донлливуда", - отметил Тактаров.

Ранее сообщалось, что строительство кинокластера "Дон" началось в Ростовской области этим летом, главная его точка расположится под городом Азов. Предполагается, что кинопроизводственные площадки разместятся на 500 гектарах. Уже в 2017 году в кинокластере начнутся съемки сиквела фильма "Зеленый фургон", картин "Батальон" и "Путь атамана".