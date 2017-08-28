Кинофестиваль Bridge of Arts в 2018 году расширит программу детского и семейного кино

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Дирекция Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts в 2018 году расширит программу показа детского и семейного кино. Об этом ТАСС сообщила директор киносмотра Ирина Козлякова по итогам проведения фестиваля.

"Да, программа семейного и детского кино расширится, - ответила Козлякова на вопрос корреспондента ТАСС. - Это означает, что мы будем развивать спецпроект, отдельную площадку для профессионалов, кинопродюсерского сообщества и общественных организаций в этом направлении".

В этом году фестиваль представил программу "Семейное кино" из четырех картин из Чехии, России, Германии и Китая, а также провел международный круглый стол "Система поддержки производства. Механизмы дистрибуции детских и семейных фильмов. Мировая и российская практика". Итогом дискуссии стало подписание соглашения, в результате которого Bridge of Arts стал первым российским кинофорумом, вступившим в Европейскую ассоциацию кинофестивалей ECFA.

Куратор делового форума, программный директор Российского кинорынка (Russian Film Market) Екатерина Бордачева в ходе обсуждения отметила, что в России на сегодняшний день нет крупного детского кинофестиваля. По словам Ирины Козляковой, в рамках взаимодействия с ECFA Bridge of Arts "как раз планирует демонстрировать детское кино, а также развивать в России производство семейного кино".

"Что касается семейного и детского кино, то мы работаем с ведущими кинопроизводственными, продюсерскими компаниями в России. И они здесь будут присутствовать в следующем году, мы большой совместный проект будем делать. Сейчас нужно время, чтобы наладить эту работу, к сожалению, эта ниша в кинематографе (семейное и детское кино - прим. ТАСС) на данный момент провалилась. Вступление в ассоциацию позволит нам еще и продвигать кинопроизводственные возможности региона", - отметила Козлякова.

ECFA (Европейская ассоциация детских фильмов) с 1988 года продвигает и стимулирует развитие европейских фильмов для детей и молодежи. В составе ассоциации более 100 компаний и организаций из 36 стран, в том числе Лондонский, Миланскийи Каннский кинофестивали.

О кинофестивале

III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts прошел в Ростове-на-Дону 23-27 августа в третий раз. Его бюджет составил 57 млн рублей.

Гран-при была удостоена кинолента "Желтый" режиссера из Ирана Мостафы Таги-заде. На главный приз также претендовали кинематографисты из 11 стран. В основном конкурсе были представлены 10 картин производства 2017 года, шесть из них были показаны в России впервые. Жюри конкурса возглавил обладатель премии "Оскар" за декорации к фильму "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда" канадский режиссер Роджер Кристиан.

В рамках киносмотра состоялись внеконкурсные показы, конкурс фильмов о туризме и путешествиях "Россия вдохновляет!", деловой форум кино- и медиаконтента на тему "Экономика кино: новые рынки".

Кинофестиваль прошлого года был удостоен Гран-при Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards-2016 в номинации "Лучшее туристическое событие, посвященное Году кино" и стал лауреатом Всероссийского конкурса в области событийного туризма RussianOpenEventExpo-2016 в номинации "Инновационный событийный проект".